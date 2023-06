La palestra di Gallo Grinzane si trasforma: “Diventerà uno spazio per la comunità”

Una novità importante attende la palestra di Gallo Grinzane, come spiega il sindaco Gianfranco Garau. “Attualmente ospita la scuola materna Maria José, ma ultimati i lavori nella sede originaria di via dell’Asilo, effettueremo il trasloco e da settembre l’edificio in piazza della Chiesa diventerà uno spazio a disposizione delle associazioni e della comunità”.

Un passo che necessita di una fase di concertazione. “Recuperiamo dei locali- aggiunge il primo cittadino-, che prima erano utilizzati dalla parrocchia. Ora vorrei che diventassero un luogo per le nostre associazioni e per i servizi ai cittadini. Anche quando avevamo fatto i lavori perché la palestra ospitasse la scuola materna, erano stati pensati degli interventi facilmente convertibili in futuro. Nelle prossime settimane ci confronteremo con la cittadinanza per trovare le soluzioni migliori”.

Sicuramente i locali verranno utilizzati per il servizio di doposcuola, ma anche dalla Pgs, dalle associazioni sportive e dalla Fidas, alla ricerca di una sede, come spiega il capogruppo Franco Sampò: “Attualmente siamo ospiti della famiglia Giachino, a cui siamo riconoscenti, ma ora dobbiamo pensare alle nostre esigenze. La palestra sicuramente garantisce una buona soluzione anche se dovranno essere effettuati dei sopralluoghi per verificarne l’idoneità”.

Il sodalizio, intanto, prosegue con le donazioni straordinarie, il lunedì, l’ultima delle quali è stata il 29 maggio. “L’unificazione con il gruppo di Alba ci ha fatto perdere delle date e così abbiamo deciso di proporre degli appuntamenti supplementari. La risposta è stata buona e ne programmeremo una anche ad agosto. Oltre alle questioni organizzative e burocratiche vogliamo, però, iniziare a pensare alla celebrazione dei nostri 55 anni di fondazione, prevista per domenica 10 settembre”, conclude Sampò.