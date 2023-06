Mondovì pronta al terzo viaggio solidale in favore dell’Emilia Romagna

Prosegue a Mondovì la raccolta di materiali da consegnare alla popolazione alluvionata dell’Emilia Romagna. Per iniziativa dei volontari Massimo Ravera e Davide Mazzucco è in fase organizzativa un terzo viaggio per consegnare beni e materiali direttamente in un punto di raccolta dell’Emilia Romagna dove si procederà allo smistamento. Si cercano materiali per la pulizia (detersivi, guanti, detergenti per superfici, detersivi piatti, sgrassatori etc.), occhiali protettivi da lavori e spruzzatori a pressione.



Le operazioni di raccolta materiale, organizzare in sinergia con il Comune di Mondovì e la polizia locale, si svolgeranno presso il magazzino della Protezione Civile, sotto le Poste Centrali di Breo, che sarà aperto lunedì e martedì dalle 17 alle 19, sarà attivo il centro raccolta presso il magazzino della Protezione civile.