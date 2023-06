Villafalletto: alla “Luigi Gonzaga” donati tre materassi antidecubito

L’associazione “Fai entrare il sole nelle Case di riposo ha consegnato alla struttura “Luigi Gonzaga” di Villafalletto, tre materassi antidecubito del valore di mille euro cadauno.

“Sono materassi molto utili per gli ospiti delle case di riposo, che spesso non possono più alzarsi dal letto - ha ribadito il segretario dell’associazione, Antonello Cravero -. Ringrazio la direttrice per l’ospitalità e naturalmente tutti i benefattori che hanno contribuito ad acquistare i materassi”.

L’associazione “Fai entrare il sole nelle case di riposo”, è nata per sostenere le residenze per anziani più piccole del nostro territorio e che vivono forti difficoltà economiche. L’associazione organizza raccolte fondi anche in occasione di spettacoli e concerti e si possono fare donazioni anche attraverso l’Iban IT77B 06170 46820 00000 1622104 (causale “Fai entrare il sole”). Per info Antonello Cravero 335.5483703, Alessia Margaria 339.8661111.