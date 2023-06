Incidente agricolo a Govone, muore lo storico presidente della Pro Loco di Craviano

Grave incidente nelle campagne di Govone

La vittima è Vittorio Cravanzola anni 80. Lavorava in un campo a poca distanza da casa

È stato travolto dal suo mezzo agricolo mentre eseguiva dei lavori in un terreno a poche centinaia di metri da casa.

Vittorio Cravanzola, pensionato di 80 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri, sabato 3 giugno, a Craviano, frazione di Govone, schiacciato dal ribaltamento del suo cingolato in un tratturo che improvvisamente ha ceduto sotto il peso del mezzo.

Inutile l’intervento dell’Elisoccorso il cui personale non ha potuto che accertare la morte. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alba per liberare ed estrarre il corpo esanime dell’uomo.

Vittorio Cravanzola, ex alpino, era molto conosciuto in paese ed aveva ricoperto per molti anni il ruolo di presidente della Pro Loco di Craviano.

Lo ricorda con commozione il sindaco Elio Sorba esprimendo il cordoglio dell’amministrazione comunale:

“Conoscevo bene Vittorio, era stato consigliere comunale in passato, aveva lavorato alla Miroglio, e da pensionato si dedicava a qualche attività nei campi, per passione. Faceva parte dell’AVG, Associazione Volontari Govone. Una perdita che lascia sgomenta e rattristata tutta la comunità. Purtroppo gli incidenti di questo genere in campagna succedono ancora troppo frequentemente”.

Il figlio Riccardo morì alcuni anni fa in un incidente motociclistico in Langa. Lascia la compagna Rosetta, la figlia Lucia, il nipote Giuseppe, le sorelle Luigina e Maria.

Il santo rosario sarà recitato questa sera, domenica 4 giugno, nella parrocchia di San Secondo a Govone alle ore 20.30, mentre i funerali si svolgeranno lunedì alle ore 15, sempre a Govone, partendo dalla Casa di Riposo alle ore 14.50.