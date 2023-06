A Fossano l'"ECoOo P-ARTI" con gli istituti scolastici cittadini e Fondazione Pistoletto

Poco meno di cinquecento alunni e docenti delle scuole fossanesi saranno coinvolti in presenza lunedì 5 giugno - per la Giornata Mondiale dell'Ambiente - in piazza Castello nell'"ECoOo P-ARTI”, evento ideato con una commistione positiva tra arte, formazione ed ecosostenibilitá.

Spiega la professoressa Sonia Barale, referente dell'associazione di promozione sociale ConTestoOo - Ambasciata Rebirth Cuneo – Fondazione Pistoletto: "ECoOo P-ARTI sta per "Economie Circolari Orientate agli Obiettivi ONU e Pratiche d'Arte di Rebirth, Trasformazione e Impegno".

Si tratta del terzo appuntamento legato al progetto, il quale ha coinvolto le giovani generazioni con azioni di cura e rigenerazione che traggono spunto dall'arte, disciplina al centro della trasformazione sociale responsabile.

Globalmente il percorso ha interessato, a partire dall'autunno 2022, più di duemila soggetti tra studenti, docenti, dirigenti e cittadini in quattro diversi contesti territoriali: Cuneo, Bologna, Catanzaro e Cutro.

A Fossano viene celebrata la conclusione del percorso formativo e dei tre progetti indentificati "oOo": "Arte al centroOo", "EcoOo P-ARTI" e "C-Arte della demo.pratica", tutti accomunati da arte, educazione civica e ecosostenibilitá.

L'evento del 5 giugno si svilupperà nella piazza, nel cortile e in sala Barbero, mentre il 16 giugno è organizzato un incontro virtuale su piattaforma zoom, anche con le altre città partecipanti, che funge da restituzione e scambio di esperienze sull'intero percorso, con un rilancio, a seguito della elaborazione che verrà portata avanti nella pausa estiva, per nuovi eventi autunnali.

L'appuntamento di lunedì, che segue il RebirthDay di dicembre 2022 e il flash mob Sentiero Rebirth di marzo scorso, è una nuova tappa verso l'inaugurazione dell'opera Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, la quale è in fase di realizzazione attraverso l'utilizzo di bottiglie PET.

Questo dunque il programma di giugno:

Lunedì 5, dalle 10 alle 11,30 in piazza Castello "Incontro Artistico-ecosostenibile nel segno del Terzo Paradiso" con Parata ed esposizione, laboratori e performance artistiche con il coinvolgimento delle scuole fossanesi e dei cittadini.

Venerdì 16 giugno, dalle 15 alle 16,30, su piattaforma Zoom, verrà presentata Arte Rebirth e ecosostenibilitá oOo con restituzione del percorso, apertura di nuovi scenari sul tema, confronti e proiezioni con la partecipazione di Fondazione Pistoletto e collegamenti con Ambasciate d'Italia.

Ancora la professoressa Sonia Barale ringrazia tutte le realtà che si sono messe in gioco per il progetto: "Anzitutto un grazie a chi ha contribuito economicamente al progetto: il consorzio Coripet, Ripet srl e Dentis Recycling Italy.

In secondo luogo chi ha partecipato attivamente, cioè l'Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo, l'Accademia Unidee-Fondazione Pistoletto, la Croce Rossa Provincia Granda, la Provincia di Cuneo e il Comune di Fossano. Un apprezzamento particolare al grande impegno degli istituti scolastici comprensivi di Fossano "Federico Sacco" e "Andrea Paglieri" e agli istituti coinvolti a distanza: quello di Cervasca, il Viale Angeli di Cuneo e quello di Ceva e Ormea."

Per qualsiasi informazione: info@contestoaps.it