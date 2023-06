“Giocare con i colori”: inaugurato il murale alla Scuola dell’Infanzia di Macellai

Se vi capiterà di passare per Pocapaglia in frazione Macellai, il vostro sguardo potrà essere catturato da un murale nuovo e bellissimo. Il muro non è stato scelto a caso: è quello perimetrale della Scuola dell’Infanzia, 18 metri di lunghezza per 1 metro di altezza. La firma è degli artisti braidesi Francesca Semeraro e Franco Gotta, che hanno tenuto a battesimo l’opera nel pomeriggio di giovedì 1°giugno insieme ai piccoli studenti ed allo stato maggiore scolastico, rappresentato da Silvia Giusti per l’Istituto comprensivo “Carlo Bertero” di Santa Vittoria d’Alba; la fiduciaria del plesso Alessandra Pezzuto; il corpo docenti e il collaboratore scolastico Matteo Gotta.



Presenti al taglio del nastro anche il consigliere provinciale Bruna Sibille; il sindaco di Pocapaglia, Antonio Luigi Riorda; il parroco di Pocapaglia, don Mauro Molinaris; il patron della serigrafica di Santa Vittoria d’Alba, Agostino Angeli, che ha donato la targa dedicata ai due artisti. Il murale consiste nella rappresentazione del ciclo della natura, ispirata dalla geografia storica dei luoghi, dominata dal Monviso e dove le rocche del Roero incontrano ancora il mare dopo secoli, mentre un gabbiano riprende il volo nell’armonia dei colori.



Il senso? L’arte non è per forza qualcosa di complicato, ma la semplice espressione delle nostre emozioni. Lo sanno bene i bambini che hanno preso parte alla creazione dell’opera insieme ad artisti e docenti nell’ambito del progetto scolastico “Giocare con i colori”. "Perché un bambino creativo è un bambino felice" diceva lo scrittore e designer Bruno Munari. Per tutti è stata una bella occasione di festa, arricchita da applauditissime esibizioni canore e teatrali, così come il saluto agli alunni dell’ultimo anno ai quali è stato consegnato il diploma e il classico “tocco”, che ha sancito il gran finale dell’anno scolastico 2022/23. A vedere le fotografie ci viene voglia di tornare a scuola!