Rose, musica, enogastronomia: gli appuntamenti per una domenica nella Granda

Fiere e manifestazioni

Dronero ospita questo fine settimana la Fiera degli Acciugai. Anche oggi ci sarà la fiera: la piazza si allargherà a prodotti e produttori di ogni terra, di mare come di montagna, con street food e musica, artigianato locale e pacchetti turistici. Uno spazio sarà dedicato agli enti di formazione e dai Musei. La piazza non sarà solo gusto: tanta musica, balli occitani, visite guidate, passeggiate, artigianato, attività pensate per i più piccoli tra laboratori e giochi didattici. Da non perdere la visita al Mulino Cavanna. Un’intera piazza sarà dedicata alle famiglie e un settore dedicato offrirà un focus sul sidro e sulla frutticoltura. Sono in programma una serie di incontri per conoscere di persona le storie degli Acciugai. Ancora le piante, officinali e da giardino, accanto all'Associazione Mastro Geppetto e agli Orti della terrazza. Info e programma completo: www.anciue.it e www.facebook.com/cittadidronero

A Bossolasco, paese delle rose, appuntamento con la “Festa della fioritura delle rose” questa domenica, 4 giugno. Per tutto il giorno ci sarà il “Mercatino del contadino”, dell’hobby e dell’artigianato, con i prodotti tipici locali, fiori, rose e prodotti dedicati. Verrà allestito il percorso fotografico con foto antiche nel Parco delle Rose e ci sarà il “trenino turistico”. Dalle 10 sino al pomeriggio, in piazza XX Settembre sono in programma giochi per bambini e adulti e alle 10.30 l’incontro dedicato al tema “Sfogliare i petali delle rose…”. Alle 12.30 in piazza XX Settembre il pranzo a base di tipicità dell'Alta Langa: “N' piat d' raviore, n' bicel d'vin, doe ciance an compania, cosa voti d' pi!?” che proporrà Raviole al plin, antipasti tipici, formaggi locali e friceu. A seguire, sino a esaurimento, distribuzione di “Friceu alle rose”. La festa sarà animata da un duo musicale itinerante per le strade e tanta musica e balli occitani grazie al Gruppo “Trio brio”.

Info: https://visitbossolasco.it/news/feste-ed-eventi/festa-della-fioritura-delle-rose

Questo fine settimana Mango ripercorre la storia del suo tempo antico con la “Festa alla Corte dei Marchesi di Busca”, manifestazione storica sulla piazza centrale con spettacoli di giocoleria e dimostrazioni di tiro con l’arco che sono in programma per oggi dalle ore 10 per tutta la giornata; alle 11 il “Corteo delle contrade” prevede l’investitura di damigelle e paggi, alle 11.30 verrà proposto uno spettacolo teatrale e alle 12.30 avrà inizio il Pranzo per le vie del paese, che saranno animate da un mercatino antico. Alle ore 15 la “Sfilata in costume” sarà uno dei momenti centrali della manifestazione con balli, giocolieri, musici, artisti, scene di caccia e falconeria e lo spettacolo degli sbandieratori del Borgo san Lorenzo di Alba. Locandina su: www.visitlmr.it/sites/default/files/eventi/pdf/mango_allacortedeimarchesidibusca.pdf

Questo fine settimana il Forte di Vinadio di anima di colori e profumi con piante, fiori, prodotti tipici e artigianato “green”. Saranno presenti oltre 60 espositori, tra produttori agricoli, artigiani e commercianti, associazioni, case editrici e hobbisti. Oggi dalle 9.30 alle 19, presso il Forte Albertino di Vinadio, torna “Forte in fiore”, la mostra-mercato dedicata a piante, fiori, erbe officinali, prodotti dell’orto e della montagna e derivati. L’ingresso all’area espositiva, che sarà al coperto, ha il costo di 3 euro, gratuito per bambini fino a 10 anni. I biglietti saranno acquistabili presso la biglietteria dell’evento durante la manifestazione oppure in prevendita su www.ticket.it.

Info: www.fortedivinadio.com, aggiornamenti: www.facebook.com/fortedivinadio

A Dogliani il “Festival della tv”, edizione 2023 è in programma fino ad oggi in centro paese e sul Belvedere di Castello. Il nome del “super ospite” è quello del conduttore Mediaset Paolo Bonolis. Tra i tanti ospiti, ci saranno, il “re degli intervistatori” Alessandro Cattelan e i dj di fama internazionale Linus e Albertino. Ci sarà l’immunologa, ricercatrice e divulgatrice Antonella Viola e la comicità sarà garantita con Raul Cremona e i “Panpers”. Gli incontri andranno in scena sui quattro palchi del Festival. La partecipazione libera e gratuita, presentazione non necessaria. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto, in strutture a capienza ridotta. Info: https://festivaldellatv.it e www.facebook.com/festivaldellatv

Questa domenica, 4 giugno, dalle ore 7 alle 18 l’antiquariato tornerà ad animare il centro di Cherasco con la 126ª edizione del Mercato dell’antiquariato. Centinaia di bancarelle dislocate su piazze e strade, tra le antiche mura di palazzi storici offriranno oggetti di ogni genere, tutti rigorosamente provenienti dal passato. Info: www.comune.cherasco.cn.it

A Ceva la manifestazione “La Prima – Colori e sapori di primavera” è in programma fino ad oggi con tanti appuntamenti anche gastronomici. La giornata odierna includerà la “Festa della Montagna”, organizzata dal CAI di Ceva, con una parete da arrampicata su cui cimentarsi in sicurezza, percorso aereo tra gli alberi del Parco della Rotonda, noleggio e-bike con guida ciclo-escursionistica e tanto altro. Sempre oggi, dalle 9 alle 19, avrà luogo la Mostra-mercato regionale e la città sarà invasa da un centinaio di bancarelle divise in aree tematiche nelle piazze e nelle vie cittadine: fiori e vivaismo, erbe officinali, spezie, formaggi, insaccati, distillati e prodotti legati alla Primavera. Info e programma completo: www.comune.ceva.cn.it/it-it/home

A Bra questa domenica si rinnova l’appuntamento con “Famiglie in festa”, un momento di allegria e di riflessione per tutte le famiglie della città e del territorio. Il programma prevede il ritrovo in piazza Giolitti alle 9: da qui partirà la nuova edizione di “Bicincittà”, biciclettata non competitiva per grandi e piccini nelle vie della città organizzata in collaborazione con la Uisp. L’arrivo è previsto per le 12.30 sempre in piazza Giolitti, dove verrà offerto a tutti i presenti un piatto di pasta. Nel pomeriggio è previsto il laboratorio per ragazzi “Recupero, Riuso, Riciclo”. A seguire, alle 15, l’esibizione del gruppo “I cera una volta” con spettacolo di burattini, Ludobus e palloncini colorati. Alle 17 la carovana si trasferirà presso la pista da skateboard presso l’area sportiva della scuola media "Carlo Alberto Dalla Chiesa", in via Edoardo Brizio, per ammirare l’esibizione di alcuni giovani campioni. Alle 21, invece, tutti all’auditorium “Giovanni Arpino” per assistere all’esibizione del gruppo musicale “The Follis” (tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito).

Info: www.turismoinbra.it e www.facebook.com/ComuneBra

A Pian Munè, Paesana sabato 3 giugno, oggi, 4 giugno, ci sarà il laboratorio per bambini “Fantasia e Illustrazioni. Storie e illustrazioni con Ilaria”. Info: www.pianmune.it

Spettacoli e musica

L’Alba music festival è in programma fino ad oggi, domenica 4 giugno ad Alba. Alle 11 nella Chiesa di San Giuseppe si esibiranno Ivana Zecca, Davide Vendramin, Jorge Bosso e Paolo Badiini. A seguire il violinista Rohde. Alle 17, nella Chiesa di San Domenico, per il Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart, ci saranno il soprano Sung Hee Park con i colleghi Marzia Castellino, Michele Mauro, Lorenzo Mazzucchelli, accompagnati da Nathaniel Silberschlag (corno). Si alterneranno il Casale coro, il coro Haendel di Trofarello e l’Orchestra filarmonica della Romania.

Info: www.albamusicfestival.com/en/italy-usa-alba-music-festival-2023

Prosegue la terza edizione del Festival di musica classica del Roero “Spirito”. Oggi alle 18.30, al castello di Grinzane Cavour, si esibirà la violinista Cecilia Ziano, accompagnata dalla violista Luosha Fang e dal violoncellista Amedeo Cicchese. Eseguiranno il Trio per archi opera 45 di Schönberg e il Trio per archi in Do minore opera 9 numero 3 di Beethoven.

Info: www.roeroculturalevents.it.

Il Festival Funamboli comprende conferenze, presentazioni di libri, mostre, performance artistiche, musicali e teatrali incentrate su una specifica tematica d'attualità. Il tema per il 2023 è “Raccontare le crisi: clima, società, cultura, linguaggio”. Sarà Gad Lerner il protagonista dell'incontro presso il Museo Civico della Stampa a Mondovì oggi alle 18 dal titolo "La crisi del linguaggio". Durante la serata suggestioni sulla crisi del linguaggio e sul dove si sia fermata la comunicazione. Ingresso libero con posti limitati. Consigliata la prenotazione via mail o su Eventbrite. Info: www.festivalfunamboli.it/funamboli-2023

Questa domenica, alle 16.30 presso l’ex Chiesa di San Paolo a Caraglio, andrà in scena “YoYo piederuota”, uno spettacolo per tutta la famiglia che racconta la disabilità che incontra l’abilità. “YoYo piederuota” è la storia di Giovanni e di Giorgia. Lui da tutti chiamato Yo: troppo alto e con due grandi piedi per correre. Lei da tutti chiamata Yo: troppo orgogliosa e con due grandi ruote per forza. A entrambi piacciono le robe che rotolano o saltano: tipo i sassi, i canguri, le ruote…una palla. Di qualsiasi genere. E tutto quel che si può trovare per buttarla dentro. Prima di incontrarsi erano un po’ più soli. Yo lui, troppo alto, chi ci arriva a parlargli fin lassù? E poi se ci arrivi non ti parla: un orso. Yo lei, troppo orgogliosa. Biglietti disponibili on line o in cassa, apertura un’ora prima dello spettacolo. Info: www.facebook.com/santibriganti.teatro

e www.ticket.it/teatro/evento/yoyo-piederuota.aspx



Si conclude questa sera a Savigliano il Festival internazionale di Tango e cultura argentina. Presso l’Ala del popolo ballerini, musicisti, artisti vari, italiani e stranieri si esibiranno dalle 17 alle 23. Con la Milonga de Despedida. Lezioni dalle 10. Info su programma e iscrizioni: pagina Facebook CUNEO TANGO FESTIVAL 2023 e www.facebook.com/cittadisavigliano

Ai magazzini Merula a Roreto di Cherasco è atteso un pomeriggio decisamente particolare: il Tamburo Day. Sul palco allestito nel reparto batterie, infatti, saliranno gli endorser della serie Unika di Tamburo. È già confermata la presenza di Pietro Pizzi, Fabio Chirico e Gianpaolo Petrini. L’inizio dell’esibizione è fissato per oggi, domenica 4 giugno, alle 15.30, ingresso libero.

Info: www.merula.com

Oggi, domenica 4 giugno, alle 21 presso l'Auditorium Calvino-Paglieri di Fossano è in programma il concerto Coro di voci bianche della Fondazione Fossano Musica e Rebel Bit, gruppo vocale con esperienza internazionale e direttori artistici di "Vocalmente" . Ingresso gratuito.

Info: https://fondazionefossanomusica.it



Cultura, castelli aperti, musei e mostre



Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per oggi saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, Craveri e la Zizzola. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Busca il Castello del Roccolo, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto.

Info: www.castelliaperti.it

A Ceresole d’Alba si può visitare nella Chiesetta della Madonna dei Prati, il Mida, Museo delle donne artiste, che ha l’obiettivo di valorizzare la promozione dell’arte al femminile. La sede della struttura museale nasce all’interno della piccola chiesa seicentesca della Madonna dei Prati, ancora consacrata ma non più adibita a funzioni religiose. L’esposizione accoglie opere di 24 donne di tutto il mondo e di diverse epoche da Berthe Morisot a Susanne Valadon, da Sonia Delaunay a Marina Abramovic, passando per Jenny Holzer, Carmen Gloria Morales, Beverly Pepper, Rabarama, le cinesi Zhang Hongmei e Xiao Lu, l’indiana Washigha Rason Singh e molte altre. Info: https://comune.ceresoledalba.cn.it

Questa domenica è in programma un’intera giornata all’aria aperta nel parco del castello dei Conti Roero a Monticello. Protagonista sarà il parco romantico all’inglese, realizzato su progetto dell’architetto paesaggista dei Savoia Xavier Kurten. Dalle 10 alle 13 e dalle 14 fino alle 18, con partenza ogni ora, è prevista una visita guidata del parco. Nel pomeriggio, tra le 14 e le 18, la visita sarà anche allietata dall’accompagnamento musicale a cura dei suonatori delle conchiglie del Roero. La visita guidata al parco sarà gratuita mentre la visita al castello sarà a pagamento. Info: www.roerodimonticello.it/orari-e-tariffe e www.facebook.com/CastelloRoero

Il Museo Mallé di Dronero ha inaugurato una nuova mostra dedicata a Armida Barelli, importante figura femminile con un ammirevole impegno per l’emancipazione ed i diritti delle donne.

Nata a Milano nel 1882 da una famiglia borghese, studiò in un collegio svizzero di suore. Animo ribelle fin da subito, negli anni maturò una profonda fede religiosa e soprattutto il bisogno di far qualcosa di concreto per le donne ed i loro diritti. Fondatrice con padre Gemelli dell’Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo e dell’Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo. Nel 1921, fu tra i fondatori dell’Università cattolica del Sacro Cuore. Nel 1946 venne nominata vicepresidente generale dell’Azione Cattolica da Pio XII. È stata dichiarata Beata il 30 aprile 2022. Ad ingresso gratuito, la mostra “Incursioni storiche al Museo Mallé” dedicata ad Armida Barelli sarà visitabile fino al 18 giugno. Info: www.facebook.com/museomalle

Torna, al museo Federico Eusebio di Alba, l’appuntamento con Depositi aperti. Oggi visitatori potranno, alle 16, accedere ai sotterranei accompagnati da archeologi e naturalisti. Le collezioni sono molto ampie con acquisizioni recenti, risalenti all’epoca protostorica e romana, che provengono da scavi effettuati in piazza Monsignor Grassi, nel cantiere Dimar di corso Europa e nelle zone di Roddi e Verduno. La visita è possibile solo per piccoli gruppi. Prenotazione consigliata. Info: www.facebook.com/MuseoFedericoEusebio

Palazzo Salmatoris di Cherasco ospita fino ad oggi, 4 giugno, la mostra “Cherasco Solidarietà. Una comunità curante, dalle Confraternite ad oggi” dedicata a sette secoli di storia dell’aiuto offerto dalla comunità di Cherasco ai più deboli e ai più poveri. Dal primo hospitalis, di cui si ha notizia nel Trecento, all’assistenza offerta dal volontariato ai giorni nostri: la rassegna offre un’interessante panoramica sulle tante istituzioni, nate nel corso dei secoli per volontà della comunità o di singoli benefattori. Ingresso libero. Info: www.comune.cherasco.cn.it

A Cherasco inoltre c’è il Museo della Magia, con sale tematiche allestite scenograficamente e un teatro adibito a spettacoli di illusionismo, la giornata può essere anche l’occasione per offrire a bambini e adulti un viaggio immaginario in un contesto fiabesco. Info www.museodellamagia.it

Il percorso Infinitum, la visita immersiva allestita presso la Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, è visitabile in questo fine settimana. È un percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza. Attraverso l’utilizzo di innovativi visori VR il visitatore potrà rivolgere lo sguardo in ogni direzione, ammirare gli affreschi realizzati da Andrea Pozzo e scoprire le bellezze e le particolarità della chiesa.

Info: pagina Facebook Infinitum Chiesa della Missione Mondovì.

A Bene Vagienna saranno aperte fino al 25 giugno le mostre: “Frammenti e orizzonti di memoria”, con opere di Vittorio Marchis, “Sguardi dal mondo”, rassegna fotografica di Grazia Bertano, “Il mondo dei bambini: realtà, spiritualità e fantasia nella ceramica italiana del Novecento” collezione Raffaello Pernici Best Ceramics , “Espressione d’arte” con opere di Gianni

Vigna e “3T Terra, territorio, tradizioni” collettiva promossa dalla Soc. promotrice Belle arti di Torino. Le mostre sono ad ingresso libero. Info: www.facebook.com/amicidibeneonlus