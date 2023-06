Si apre la stagione estiva di Valverbe a Melle con la visita guidata in musica nel Giardino dei Profumi

Sabato 10 giugno dalle 15,30 alle 18 la Passeggiata Musicale con i Suonamboli inaugura la stagione estiva 2023 di Valverbe di Melle, azienda produttrice di tisane e fitopreparati biologici che unisce l’antica tradizione erboristica alla ricerca avanzata di nuove tecnologie.

Questo primo e coinvolgente evento propone una passeggiata alla scoperta di aneddoti e proprietà delle piante officinali, accompagnati dal violino e dall'organetto del Suonambuli cui seguirà, alla fine, una degustazione di tisane estive sempre accompagnati dalla musica!

Già dal 2020 a Melle è possibile passeggiare tra erbe medicinali e piante ornamentali per riscoprire l’antica tradizione erboristica delle vallate adiacenti al Monviso recuperate da Valverbe. Profumi, colori e un ruscello vi faranno immergere in un’atmosfera unica. Questo è il Giardino dei Profumi realizzato da Valverbe.

Si chiama il “Giardino dei Profumi” perché è situato all’interno del complesso di lavorazione aziendale dove vengono trasformate in tisane oltre 90 tonnellate di erbe all’anno. L’essiccazione e la lavorazione disperdono nell’aria i loro profumi con effetti terapeutici e balsamici ad ogni respiro. Il profumo vi seguirà durante tutta la visita. Ogni giorno viene lavorata una pianta diversa quindi, probabilmente, ogni volta che farete ritorno al giardino, questo avrà un profumo diverso.

Biglietto: adulti € 10 - bambini fino a 10 anni € 5.

Per informazioni e prenotazioni: 377 0856179 oppure eventi@valverbe.it

Valverbe Soc. Agr. Coop. - Via Prato, 9 - Melle (CN) - https://www.valverbe.it/azienda/

I Suonamboli nascono alla fine degli anni ’90 come progetto di ricerca e di riproposta “coerente” dei repertori tradizionali dell’area alpina Piemontese di tradizione linguistica Occitana e Francoprovenzale, dalla Val Vermenagna fino alle Valli di Lanzo, un territorio caratterizzato da una particolare e innata vocazione alla musica e alla danza, quali espressioni peculiari delle proprie radici culturali e storiche. Fin da subito il gruppo si è configurato come “laboratorio artistico aperto” a cui hanno partecipato e continuano a partecipare vari musicisti, o meglio “musicanti” (come preferiscono definirsi), soprattutto amici, che si riconoscono nello spirito del progetto, arricchendolo con il loro bagaglio di esperienza unico. Questa formula di partecipazione “aperta ed allargata” ha consentito di elaborare un repertorio particolarmente ampio nel quale, oltre ai “classici” della tradizione, il gruppo propone molti brani inediti o meno conosciuti, recuperati grazie all’attività di ricerca che continua ancora oggi.