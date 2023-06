Ultimo appuntamento per il festival Funamboli: Matteo Zuppi in dialogo con don Renato Chiera

Il festival Funamboli sta per volgere al termine e presenta al pubblico il suo ultimo doppio appuntamento. Dopo gli eventi tenutisi domenica 4 giugno a Liber, venerdì 9 giugno Gli Spigolatori rinnovano l’invito per una duplice occasione presso i locali del Monastero di San Biagio: alle ore 17.30 l’inaugurazione della mostra fotografica “Il dono della Terra”, con le immagini del giornalista Alex Corlazzoli, e alle 21, in videoconferenza, l’incontro con il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, e con don Renato Chiera, missionario fondatore della Casa do Menor.

In un’edizione dedicata al racconto delle tante crisi che stanno affliggendo la società, l’inaugurazione dell’esposizione fotografica e il convegno saranno rispettivamente dedicati alla crisi climatico-ambientale e alla crisi culturale intesa come crisi della coscienza e, anche in questo ultimo incontro, a dialogare con i due ospiti connessi da remoto sarà proprio Alex Corlazzoli.

Dopo i grandi nomi che hanno caratterizzato l’edizione 2023 della kermesse culturale monregalese, il finale non poteva certo essere da meno, ma anzi, il dialogo tra il cardinale bolognese e don Renato Chiera restituirà al pubblico una dimensione di confronto pacato, educato e costruttivo, proprio nell’ottica di quel “buon linguaggio” che da sempre il festival si propone di divulgare.

Appuntamento quindi presso il Monastero di San Biagio (Mondovì, Strada di Morozzo 12): alle ore 17.30 per l’inaugurazione della mostra “Il dono della Terra” e alle ore 21.00 per l’evento “La crisi culturale. Dialogo con cardinale Matteo Zuppi e don Renato Chiera”

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Alla luce dei posti limitati, è consigliata la prenotazione su Eventbrite o via mail a mostre@festivalfunamboli.it. Per maggiori informazioni www.festivalfunamboli.it