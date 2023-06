A Frassino eletto il Consiglio della Biblioteca Comunale

Nelle scorse settimane il Consiglio Comunale di Frassino ha approvato il Regolamento della Biblioteca Comunale ed ha nominato il Consiglio di Biblioteca, che si è insediato nei giorni scorsi. Ne fanno parte: Pia Chiapella, Caroline Gilbert, Paolo Meneguz, Giovanna Marchetti, Maria Marenchino, Marianna Odiardo, Dino Matteodo, Lele Odiardo, Laura Ponso, Fabio Tallone, in rappresentanza della maggioranza consiliare e Paolo Vicari in rappresentanza della minoranza.

Nella sua prima seduta il Consiglio ha nominato Paolo Meneguz, cuoco, 36 anni, presidente e Marianna Odiardo, studentessa, 19 anni, segretaria.

In base al regolamento approvato spetta al Consiglio di Biblioteca, oltre all’acquisto di libri e all’organizzazione del servizio prestiti, la promozione di attività “che abbiano come tema l’informazione scritta e multimediale, la comunicazione, la lettura e iniziative culturali di vario genere”, nonché “studi, pubblicazioni, ricerche che abbiano per oggetto la storia e la cultura locali”. Tra le competenze del Consiglio anche la collaborazione “con le scuole, con le associazioni culturali e con le forze sociali del territorio”. Il regolamento sancisce la Biblioteca come “servizio pubblico del Comune” ed impegna il Consiglio a redigere una relazione annuale sulle attività svolte.

Il nuovo Consiglio, formato da volontari, si è messo subito al lavoro per organizzare le attività estive che prevedono la “Fras-sinoira”, momento conviviale per tutti i frassinesi (e non) il 22 giugno e la seconda edizione di “Fraisse- Fest” nei mesi di luglio ed agosto.