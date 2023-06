All'I.I.S. Arimondi Eula di Racconigi va in scena "Libertà va cercando"

Lunedì 5 giugno alle ore 21 a Racconigi in via Carlo Costa - all’Ala mercatale - va in scena lo spettacolo teatrale dal titolo “LIBERTA’ VA CERCANDO” a cura degli studenti del Laboratorio Teatrale dell’I.I.S. Arimondi Eula sede associata di Racconigi.

Il laboratorio coordinato da Simone Morero, attore e regista dell’Associazione “Voci Erranti” e dalla prof.ssa Antonella Giordano docente della scuola ha visto la partecipazione di un numeroso gruppo di studenti dei tre corsi LICEO, CAT e ITIS, che hanno messo in gioco le loro capacità gestuali e recitative.

Lo spettacolo conclusivo è aperto ad alunni, a famiglie e a tutti coloro che avranno la cura di sostenere con la loro presenza un importante progetto scolastico di crescita umana e culturale.