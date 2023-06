+ Sport + Vita: un assist per non dimenticare! A Bra una vetrina di campioni della palla a spicchi

"Siamo davvero contenti di essere prossimi ad un nuovo "go live" progettuale che metterà in vetrina tantissimi miti, campioni dello sport che hanno voluto raccogliere il nostro stimolo nel scendere in campo dimostrando ai giovani non solo doti sportive, ma anche umane dove il rispetto, la responsabilità, il fair play saranno elementi caratterizzanti di una due giorni vissuti in un contesto green con concetti basati su sostenibilità e competenza a favore del sociale mettendo in evidenza lo status di APS della nostra realtà associativa" - afferma visibilmente soddisfatto il Presidente UNVS di Bra Giuseppe Gandino a cui fa eco lo storico Segretario Giuseppe Sibona - "L'edizione 2023 vedrà una novità, una dimostrativa di basket femminile, che siamo certi sarà apprezzata dai presenti in un contesto sì sportivo, ma che vuole portare un messaggio forte e chiaro, unitamente all'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Sezione Provinciale di Cuneo e Gruppo Comunale di Bra, legato alla forma fisica, alla prevenzione e tutela della vita, principi importanti che fanno emergere aspetti del nostro essere formatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito a favore del mondo giovanile, il futuro della nostra società".