A Rifreddo torna la festa dell'albero

Torna oggi, domenica 4 giugno, uno degli appuntamenti più amati dagli abitanti di Rifreddo: la Festa dell’Albero. Il momento clou della manifestazione sarà, come sempre, l’assegnazione, ad ogni bimbo nato nell’anno precedente, di un albero che accompagnerà simbolicamente la sua crescita e del volume di “Nati per Leggere”, donato dal Sistema Bibliotecario di Fossano a cui la biblioteca di Rifreddo aderisce da ormai molti anni. Ma oltre a questo appuntamento sono tante le iniziative della giornata. Le stesse ruoteranno intorno alla piazza della Chiesa vecchia e al rinnovato parco giochi situato poco più a monte.

“L’obiettivo della manifestazione – spiega il vicesindaco Elia Giordanino – tende a rafforzare il nostro legame con la natura e ad incentivare i comportamenti virtuosi nei confronti dell’ambiente”. Si parte al mattino con la camminata non competitiva per le vie del paese: il ritrovo dei partecipanti e le iscrizioni saranno a partire dalle 9.30 in piazza della Vittoria, mentre alle 10.00 ci sarà la partenza per il percorso di circa 6 km che si snoderà tra le caratteristiche stradine rifreddesi per giungere all’antica parrocchia San Nicolao e al Parco Giochi “Gesia Veja”. L’iscrizione sarà ad offerta libera, il cui ricavato sarà donato alle scuole locali, e ai partecipanti verrà consegnato un ricco pacco gara. A seguire chi vorrà potrà pranzare al sacco nel rinnovato parco giochi Gesia Veja, dove verranno anche esposti i lavoretti realizzati dalla scuola dell’infanzia ed elementare di Rifreddo.

Nel pomeriggio (verso le 14.00) sarà la volta dei giochi aperti a tutti presso il piazzale della chiesa vecchia, mentre alle 16 è atteso il momento clou della consegna degli attestati di assegnazione degli alberi, oltre al libro del progetto “Nati per Leggere” ai nati nel 2022. Infine il momento sempre molto emozionante e partecipato che traghetterà la manifestazione verso il suo atto finale, sarà la Santa Messa delle ore 17. Per maggiori informazioni sulla camminata e per il resto degli appuntamenti si può chiamare il 393/4871813.