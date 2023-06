Bra: al via i lavori per l’allargamento di via Vittorio Veneto

Hanno preso il via oggi, lunedì 5 giugno 2023, i lavori per l’ampliamento della carreggiata nel tratto di via Vittorio Veneto compreso tra il passaggio a livello e l’intersezione con via Vittone. L’intervento, attuato mediante l’utilizzo dell’area che ospita l’ex binario tronco dismesso da Rfi, consentirà di allargare la sede stradale di circa 4 metri, di cui una parte verrà impiegata per realizzare circa 20 nuovi posti auto.

Il progetto è finanziato con le economie derivanti dal ribasso d'asta dell’intervento di copertura trincea ferroviaria (VI° lotto) nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato tra Regione Piemonte, Comune di Bra e Rete Ferroviaria Italiana. La data prevista per la fine dei lavori è quella del 26 giugno prossimo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio comunale Lavori Pubblici al numero 0172.438346 o alla mail lavoripubblici@comune.bra.cn.it.