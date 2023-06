Ceva, premiati i vincitori del contest fotografico “La Donna e la bellezza dell’esprimersi”

Lo scorso giovedì 1° giugno, in occasione del saggio di fine anno della Scuola di danza “Jds El Fuego Latino”, si è svolta la premiazione del contest fotografico “La Donna e la bellezza dell’esprimersi” organizzato da un gruppo di giovani associati dell’Associazione di volontariato Futuro Donna odv.

Il contest è stato ideato nell’ambito del progetto “Giovani in volo 2.0” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità in collaborazione con la Regione Piemonte e realizzato in partenariato con le Associazioni del territorio cebano scuola di danza “Jds El Fuego Latino”, Scuola di danza Doppie Punte, In Quinta, Towers Basket Ceva, Avis Cebana E Gruppo San Vincenzo e gli istituti superiori centro di Formazione Cebano Monregalese e il “G. Baruffi”.



Sono pervenute 35 foto, di cui premiate le 5 che hanno ricevuto più “Mi piace” sulla pagina Facebook dell’Associazione Futuro Donna ODV, ed una sesta foto che ha ottenuto il premio della giuria, con la motivazione di “valorizzare una fotografia che rappresentasse la forza di una squadra di giovani donne”.

I premi consegnati sono stati offerti dall’Associazione Futuro Donna ODV, dal Gruppo Vincenziano, dall’AVIS cebana e dalla scuola di danza Jds El Fuego Latino.

Si ringraziano i partner del progetto, i partecipanti al contest e i giovani associati dell’Associazione Futuro Donna ODV che hanno ideato e organizzato il contest fotografico.