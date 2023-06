Festa della Repubblica a Bra: agli studenti delle medie il Tricolore dal Lions Club Bra Host [FOTO]

Che i semi del volontariato e della condivisione producano sempre buoni frutti è un dato di fatto. Succede anche a Bra, dove sono molte le associazioni impegnate nella gioia di contribuire alla crescita di una società sempre migliore.



Depone in tal senso la consegna del Tricolore agli studenti delle scuole medie cittadine da parte del Lions Club Bra Host durante la festa della Repubblica del 2 giugno scorso. Un must per l’associazione guidata dal presidente Monia Rullo che ogni anno mette in calendario questo service a beneficio delle classi quinte elementari.



I giovani presenti alla cerimonia che si è tenuta davanti al Municipio non avevano potuto, tuttavia, vivere questa esperienza di festa a causa delle restrizioni sanitarie imposte negli anni del Coronavirus.



Dipinta sui loro volti tutta la gioia di essere italiani e l’orgoglio di stringere tra le mani anche la Costituzione, ricevuta in dono dall’Amministrazione comunale, sempre in piena sinergia con il Lions Club Bra Host.



«Questo service è coinciso in modo molto significativo con la Festa della Repubblica - ha spiegato Roberto Costamagna, vice presidente incoming del LC Bra Host - . La scelta è stata di ricordare attraverso i giovani e con i giovani la storia del nostro Paese, per guardare al futuro, tenendo sempre alta l’attenzione sul Tricolore e sull’Inno, simboli per eccellenza della Repubblica, e sui valori contenuti nella nostra Costituzione».