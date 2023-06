Mondovì, attestati agli alunni dell’Istituto “Giolitti-Bellisario-Paire” vincitori del concorso “Fisco&Scuola”

In un clima di festa, l'Aula Magna “Paolo Borsellino” dell'Istituto “Giolitti-Bellisario-Paire” di Mondovì ha ospitato un momento molto speciale. Gli studenti della 5^ A IPC, recenti vincitori del secondo premio al concorso regionale “Fisco&Scuola”, hanno singolarmente ricevuto i loro meritati attestati di riconoscimento direttamente dalle mani della Dirigente Scolastica, professoressa Donatella Garello.

Giulia Bernelli, Giorgia Bertolino, Carlotta Bracco, Samantha Cardone, Agnese D'Angelo, Mariam Ddoumi, Beatrice Florina Dutu, Eugenio Kosova, Alice Landi, Esther Doriane Lutunu, Anna Mellano, Marika Musacchio, Ilaria Sciolla, Marzia Sibilla, Rosa Marta Somà, hanno brillato nel confronto con altre quaranta scuole del Piemonte con una loro innovativa produzione audiovisiva per il Web.



La consegna degli attestati, testimonianza tangibile del lavoro, dell'impegno e della dedizione dimostrata dagli studenti, ha voluto celebrare i meriti della classe. Nonostante la professoressa Giuseppina Di Carlo, coordinatrice della V A IPC, non fosse presente per impegni concomitanti fuori sede, il suo ruolo non è passato inosservato. Il suo lavoro e il suo contributo alla partecipazione degli studenti al concorso sono stati, infatti, fondamentali.



Un caloroso plauso è stato rivolto anche ai docenti Stefania Bottino, Annunziata Cotroneo e Francesco Pungitore, che con dedizione hanno accompagnato gli studenti in questo percorso.



Nel suo intervento, la Dirigente Garello ha esaltato la qualità del progetto presentato e l'impegno dimostrato dalla classe V A IPC, augurando a tutti un caloroso “in bocca al lupo” per gli imminenti Esami di Stato.

La cerimonia ha sottolineato non solo l'eccellenza raggiunta da questi studenti, ma anche il valore dell'Istituto “Giolitti-Bellisario-Paire” di Mondovì, capace di formare e guidare i propri giovani talenti verso il successo.