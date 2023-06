Sono iniziate le prevendite per “Alternativo 21” a Lagnasco tra apericena, street food e tanta musica

Sono iniziate le prevendite per 'Alternativo 21' la kermesse che si snoda tra musica e momento gastronomici, torna a Lagnasco dopo il grande successo dello scorso anno, in una veste totalmente rinnovata l’evento Alternativo 21, organizzato dalla Pro Loco di Lagnasco, in programma per sabato 24 giugno, nell'area eventi dei Castelli

Nato il 21 giugno del 2014, 'Alternativo 21' ha subito un'interruzione a causa della pandemia e solo l’anno scorso, grazie alla spinta della volenterosa ed energica Pro Loco e dei giovani del paese, ha saputo ripartire in un clima di incertezza, presto spazzata via dalla presenza di una numerosa folla di giovani e lagnaschesi che hanno partecipato alla cena e alla successiva serata, con un successo senza precedenti.

La nuova edizione che non prevede più una cena da seduti, ma aperitivi (a cura del Caffè della Vittoria e il Picciotto di Saluzzo) e street food, da consumare a partire dalle 18, con i primi Dj set della giornata (prenotazioni per aperitivo al numero 348. 966 8516).

La serata proseguirà poi con i dj Marco Marzi e Marco Skarica, per culminare con dj Matrix e il suo nuovo disco “Musica da giostra” uscito da pochi mesi.

La serata si concluderà con il ritorno a Lagnasco degli Alien Cut. Media partner dell'evento sarà il network Radio Bruno.

Lo sfondo, costituito dai Castelli, sarà valorizzato con ricchi spettacoli di luci e numerose sorprese per tutta la durata del concerto.

Per evitare le lunghe code e attese, com’era successo lo scorso anno, è iniziata la prevendite dei biglietti d’ingresso (al costo di 15 euro, prenotabili al numero 348-2243016) che garantiranno un accesso prioritario fino alle 22 e, per i primi 500 ingressi, la consumazione sarà inclusa nel costo del biglietto stesso.

“Vorrei ringraziare prima di tutto i numerosi sponsor, senza l’aiuto e il supporto dei quali tutto l’evento non sarebbe possibile – ha dichiarato Andrea Torre, attuale presidente della Pro Loco – Un immenso grazie a Mauro Bertola, mio predecessore alla guida dell’associazione, per aver creduto fin da subito nella proposta dei giovani e aver lavorato per realizzarla.

Ringrazio inoltre – continua Torre - tutti i membri della Pro Loco, e l’amministrazione comunale per il sostegno e il supporto all’evento, Marco Marzi e Marco Skarica per il coordinamento artistico, la Protezione Civile, per il prezioso aiuto nella gestione degli ingressi e dei parcheggi e infine tutti i lagnaschesi. Vi aspettiamo numerosi”.