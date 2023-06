Villar San Costanzo: dopo l’incendio in via Tagliata scatta la raccolta fondi solidale

I vigili del fuoco in azione in via Tagliata

A poche ore di distanza dall’incendio che ha coinvolto un’abitazione di via Tagliata di La Morra di Villar San Costanzo, è scattata la raccolta fondi solidale a beneficio dei coinvolti. Tramite questo link è possibile donare una qualsiasi cifra.



Le fiamme hanno intaccato una buona porzione del tetto della struttura e l’alloggio all’interno. Al momento della chiamata i residenti non erano in casa, e non si sono segnalati feriti di sorta.