CICIUFESTIVAL: AL VIA L’UNDICESIMA EDIZIONE (16-18 GIUGNO)

Divertimento, incontro, natura, spettacolo e molto altro si uniranno al Ciciufestival per una 3 giorni indimenticabile. Il Ciciufestival è una manifestazione, ormai alla sua undicesima edizione, che si svolge nella riserva naturale dei Ciciu dal 16 al 18 giugno.

Il programma per quest’anno è molto ricco e studiato per accontentare ogni fascia d’età dai bambini, agli adolescenti fino agli adulti. Scopo dell’evento? Conoscere e godere insieme delle bellezze del territorio e allo stesso tempo dare il benvenuto alla stagione più divertente dell’anno.

LA LOCATION: LA RISERVA NATURALE DEI CICIU

La Riserva naturale si trova a Villar San Costanzo e dista poco più di 20 km da Cuneo. Istituita nel 1989, copre un’area di 64 ettari. Cosa c’è di speciale in questa zona? La riserva è nata per proteggere ed esaltare la presenza di particolari colonne di roccia, che sembrano dei funghi. A queste strane formazioni morfologiche è stato dato il nome di Ciciu, un pupazzo in dialetto piemontese. Nell’area, secondo un censimento del 2000 sono stati individuati 479 ‘funghi’.

I Ciciu sono sicuramente una creazione bizzarra della natura, che si crea a causa dell’erosione. In Italia sono presenti in davvero poche aree: Villar San Costanzo (CN), Segonzano (TN), Cislano (BS) e Postalesio (SO).

Il PROGRAMMA DELL’UNDICESIMA EDIZIONE

L’edizione 2023 del Ciciufestival è davvero ricca, numerosi appuntamenti e momenti d’incontro saranno in programma da venerdì 16 giugno a domenica 18 giugno.

16 giugno

Cosa c’è di meglio di una camminata o di una corsa in compagnia per godere delle bellezze naturali? A partire dalle 19.00 si terrà CORRI IN VILLAR, una corsa non competitiva su un percorso di 6 km che si estende all’interno della riserva. E’ possibile iscriversi solo alla corsa o acquistare un pacchetto corsa + cena del podista.

Sempre alle 19.00 verranno aperti gli stand gastronomici dove verranno serviti cibi e bevande.

A una festa non può mancare la musica. E dalle 20.00 saranno le note dei Merakee ad allietare la serata, con il loro sound ricco di jazz, blues e swing.

Successivamente si esibiranno i double treble. A chiudere la serata a partire dalle 00.40 il DJ Set con DJ MARCO. G

17 Giugno

Settimo raduno di bouldering dalle ore 10.00 alle 17.30. Per maggiori informazioni sull’iscrizione si consiglia di chiamare il 328-2176406.

Dalle 15:30 occhi al cielo per il raduno di parapendio. Un’iniziativa promossa e organizzata da Para Delta Club di Cuneo.

Apertura degli stand gastronomici alle 19.30 e poi sabato sera rock con i TREVOR PLAYS ACDC e i BORDERLINE ROCKHITS.

Le ore piccole poi si faranno con DJ BUBU a partire dalle 00.40

18 Giugno

Domenica è la giornata dedicata alle famiglie e ai bambini. Dalle 9:00 fino alle 20:00 sarà possibile salire sul CICIU TRENINO, che percorrerà le vie del paese. Nelle strade saranno presenti stand di artigianato e gastronomia.

Appuntamento alle 10:00 per i percorsi a cavallo per i Bambini e dalle 10:30 falconeria e visite naturalistiche aperti a tutti.

Alle 16:00 spettacolo di danza e dalle 17:30 via alla musica con il CONCERTO OCCITANO LOU PITAKASS

Per maggiori informazioni sul programma e gli eventi consultare la pagina ufficiale della riserva.

Perché partecipare al Ciciufestival? Per divertirsi, incontrare persone, fare attività all’aria aperta e conoscere meglio un luogo speciale del territorio.