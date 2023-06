A Saluzzo lo "Spazio Giovani" del progetto Next Gen U

Sabato 10 giugno a Saluzzo si svolgerà “Spazio Giovani, monitoraggio civico di un bene anche europeo”, una giornata organizzata dai ragazzi e le ragazze di Ratatoj APS e del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo che hanno seguito tutte le tappe di Next Gen U, il progetto che ha selezionato tredici centri di aggregazione giovanile di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta e ha come obiettivo quello di coinvolgere gli under 25 nelle tematiche europee, scambiando buone pratiche e mettendosi alla prova nel monitorare, valutare e proporre politiche utili.



L’evento inizierà alle ore 14:30 allo Spazio Giovani nel Quartiere (Piazza Montebello, 1 a Saluzzo) dove si svolgerà un momento di restituzione del monitoraggio civico realizzato all’interno del progetto, che ha lo scopo di avvicinare l'Europa alle nuove generazioni, creando un percorso condiviso, che coinvolga anche le comunità di riferimento, e ricercando gli effetti delle politiche europee sul territorio.



Il progetto rientra nell'ambito della Missione Favorire la Partecipazione Attiva dell’Obiettivo Cultura, la Fondazione Compagnia di San Paolo ed è stato sviluppato con il coordinamento generale del Polo del '900 e con il coordinamento scientifico di Daniele Viotti. Oltre settanta sono i giovani attivi nella progettazione, che ha avuto inizio tra il 2021 e il 2022: nella prima edizione era stato esplorato il Bilancio Europeo, per conoscere meccanismi e correlazioni tra fondi e scopi perseguiti e creare una serie di podcast, ideati e realizzati dai centri giovanili in collaborazione tra loro.



La seconda edizione del progetto Next Gen U, che ha avuto inizio quest’anno, è stata l’occasione per immaginare e formulare una proposta per un Progetto Pilota, da sottoporre alla Commissione Europea grazie al quale si intende rafforzare l’educazione emotiva e combattere il disagio psicologico e sociale delle nuove generazioni. Si è approcciato il tema del monitoraggio civico ed è stata l’occasione per ogni centro giovanile di costituire un team e svolgere una azione di monitoraggio civico su un intervento del proprio territorio che ha visto il sostegno di fondi Europei, o erogati secondo impulso delle politiche europee.