Cuneo, si presenta il libro “Il giorno in cui Gesù uccise Babbo Natale e altri racconti”

Venerdì 9 giugno, alle ore 17,30, a Cuneo, presso la libreria Stella Maris, in via Felice Cavallotti 5, sarà presentato il volume “Il giorno in cui Gesù uccise Babbo Natale e altri racconti” di Antonio Ferrero, edito da Nerosubianco.

Un genitore che svolge un compito al posto del figlio e fa di tutto – proprio di tutto – per non venire scoperto dalla maestra del bambino; un uomo che per ottant’anni riceve la visita della Madonna che gli chiede di rivelare al mondo i suoi messaggi ma si rifiuta costantemente (finché non scopre perché la madre di Gesù si è rivolta proprio a lui); un padre che ha tragicamente perso la figlioletta per il quale, quando rivela di averne visto l’immagine, comincia un incubo surreale.

Un anziano e severo professore in pensione che, come forma di volontariato, decide di difendere la lingua italiana con metodi piuttosto radicali; un sacerdote che, per tenere desta l’attenzione dei bambini durante le messe, farcisce le prediche di personaggi fantastici, ma sotto Natale si fa prendere la mano.

Un rigidissimo dipendente comunale che deve vagliare la bontà degli interventi di un gruppo di famosi intellettuali a un rinomato evento e forse è troppo zelante; un giovane fascista che, facendo la guardia a un professore di filosofia arrestato perché sospettato di essere partigiano, scopre una scomoda verità.

Un paese in cui accadono eventi inspiegabili legati alla sparizione di un misterioso maestro elementare.

Sono questi i personaggi e i luoghi di una serie di racconti spiazzanti, divertenti e inquietanti che invitano a osservare la realtà con occhi diversi e suggeriscono che l’irrazionale è in mezzo a noi. Basta guardare con attenzione.