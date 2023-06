Pocapaglia, successo del vernissage artistico di Franco Gotta e Francesca Semeraro

Squadra che vince non si cambia. È il caso di Franco Gotta e Francesca Semeraro che dopo essersi incontrati alla mostra della pace del Caffè Letterario di Bra non si sono più lasciati.

L’ultima avventura artistica li ha portati a Pocapaglia dove sabato 3 giugno hanno inaugurato una collettiva di pittura presso i locali Ex Eca alla presenza di autorità e ospiti importanti, che hanno potuto apprezzare tele di grande impatto emotivo.

Ad aprire le danze è stato lo scrittore Mauro Rivetti, che ha presentato e illustrato il senso dell’evento, prima di passare la parola al conduttore tv Claudio Calorio per il saluto e l’apprezzamento dell’esposizione.

Se le opere esposte hanno suscitato stupore, non avete ancora visto questo meraviglioso quadretto impressionista: il dono di una rosa rossa da parte di Franco Gotta alla mamma seduta in platea, come segno di affetto e riconoscenza.