Un concerto con la Societàcorale Città di Cuneoa sostegno dei cori dell'Emilia Romagna

Questo concerto partecipa alla raccolta fondi promossa da A.E.R.CO. (Associazione Emiliano-Romagnola Cori) e sostenuta da Fe.N.I.A.R.Co. per una raccolta fondi destinata al recupero e ripristino del tessuto musicale e corale dei territori colpiti dall'alluvione.

CUNEO, VENERDI’ 9 GIUGNO 2023, ore 21 ingresso libero

Chiesa di Santa Maria della Pieve, Via Santa Maria



VESPRI - Vsénoshchnoye bdéniye (Veglia di tutta la notte) op. 37 (1915)

S. Rachmaninov (1873 – 1943)

Nell’ occasione dei 150 anni dalla nascita e degli 80 anni dalla morte del compositore

Coro della Società corale Città di Cuneo

Giuseppe Cappotto, direttore

La Veglia per tutta la notte, Op. 37 è una composizione di musica sacra di Sergej Vasil'evič Rachmaninov, con testi tratti dalla cerimonia della Veglia notturna della Chiesa ortodossa russa

I Vespri sono un grande affresco, un’opera drammatica e grandiosa che, pur densa della religiosità ortodossa, si eleva a travalicare la fede che la anima per raggiungere il cuore di tutti gli esseri umani, credenti e no, per raccontare le gioie e le miserie, le fatiche di ogni giorno ed i momenti di intimo abbandono, parlano a tutti e di tutti.

Sono insieme elevazione e struggimento, contemplazione e concretezza, divino ed umano ad un tempo. Questa è la loro grandezza.

Il Maestro Giuseppe Cappotto presenta i Vespri di S. Rachmaninov

https://www.youtube.com/watch?v=n0ShcLGfnIU