Domenica 11 giugno Motoincontro Valli Saluzzesi

La A.T. Pro Loco di Costigliole Saluzzo organizza, per domenica 11 giugno, il primo motoincontro delle valli saluzzesi, aperto indistintamente a tutti e ad ogni tipo, cilindrata e marca di moto.

Il programma dell’evento prevede il ritrovo alle ore 8,00 per le iscrizioni sulla piazza Vittorio Emanuele II° dove, alle ore dieci, verrà impartita la benedizione a mezzi e partecipanti davanti al monumento al motociclista, dal quale prenderà poi il via del tour “Sulle strade dell’Agnello Treffen”, che porterà i radunisti sino a Pontechianale, dove verrà offerto l’aperitivo presso il Bar Playa Alpina.

Al ritorno, verso le ore 13,15, vi sarà la possibilità di visitare i vari stand allestiti sulla piazza, dove è garantito il controllo delle moto posteggiate nel parco chiuso.

Si potrà poi pranzare presso il “Terzo Tempo” di Costigliole Saluzzo, assistendo alla gara in diretta dal Mugello della MotoGP, proiettata su un maxi schermo.

Terminata la proiezione della gara, verrà raccontata “La storia del Team Cross Gil” da parte di alcuni ex componenti dello squadrone costigliolese, con la partecipazione di alcuni ex piloti e la proiezione di un inedito filmato mentre, chi lo desiderasse potrà usufruire della visita guidata al Birrificio Kauss, con degustazione birre.

La quota di iscrizione, comprendente la dotazione di un zainetto con prodotti locali, colazione ed aperitivo per i primi cento iscritti, è di 10 euro a moto, più 5 per gli eventuali passeggeri, mentre per il pranzo convenzionato presso “Terzo Tempo”, che offrirà spalla di maiale sfilacciato con salsa BBQ, sovracoscia di pollo al forno con contorno, dolce, frutto, caffè, acqua, birra Kauss o altra bibita a scelta, l’importo da versare è di 20 euro.

Saranno presenti alcuni ex campioni, tra i quali il cuneese Ezio Musso, campione italiano velocità in salita anno 2022 categoria naked.

Per informazioni ed iscrizioni tel/whats app 3356898285, mail atpcostigliolesaluzzo@gmail.com – Facebook Pro Loco Costigliole Saluzzo.