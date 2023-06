Arrampicata: 12° posto per Giorgia Tesio nella quarta tappa di Coppa del Mondo Boulder

A Praga si è svolta la quarta tappa di Coppa del Mondo Boulder.

Nel team azzurro la monregalese Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito) è riuscita ad accedere alle semifinali con il 17° posto, senza però riuscire a centrare l’appuntamento per la fase finale. Ha comunque concluso la gara migliorandosi ed ottenendo un 12° piazzamento finale.

Gabriele Moroni (Kundalini ASD), al suo ritorno alle competizioni internazionali, ha sfiorato le semifinali ottenendo un 25° posto, esattamente come Laura Rogora (Fiamme Oro Moena), mentre Giulia Medici (Sport Promotion) ha chiuso al 31° posto e Marcello Bombardi (Centro Sportivo Esercito) al 71°.

Il podio maschile ha visto trionfare con una gara quasi perfetta il koreano Dohyun Lee, argento per il padrone di casa Adam Ondra e bronzo per il francese Mejdi Schalck. Mentre nella compagine femminile ha conquistato l’oro la sempre fenomenale Oriane Bertone, argento per la slovena Janja Garnbret e bronzo per l’altra francese Flavy Cohaut.

Grande attesa per la quinta tappa di Coppa del Mondo Boulder, che verrà ospitata in Italia il prossimo 9, 10 e 11 giugno, alla Vertikale di Bressanone.