Calcio giovanile: Cuneo Oltrestura ok alla Granda CUP 2023

Esperienza positiva per i giovanissimi calciatori del San Benigno - Cuneo Oltrestura che hanno partecipato all’edizione 2023 del prestigioso torneo calcistico Granda CUP riservato ai giovanissimi calciatori delle categorie pulcini 2012 – 2013 – 2014. Vincendo la finalina con la Sanremese la squadra del Cuneo Oltrestura ha chiuso al nono posto.

I ragazzi hanno disputato le loro partite 5 partite domenica 28 maggio incontrando società di assoluto livello.

Cuneo Oltrestura – Pedona 1- 1

Cuneo Oltrestura - Sanremese 0 - 1

Cuneo Oltrestura - Torino 0 - 2

Cuneo Oltrestura - Cremonese 1 - 3

Sanremese - Cuneo Oltrestura 0 – 1

I due goal del Cuneo Oltrestura sono stati realizzati da Alessandro Rigucci e Leonardo Callegaro.

Alla Granda Cup hanno partecipato 68 squadre: tra queste portoghesi del Porto e del Vitoria Guimaraes, la francese Aubagne, la svizzera Academy Riviera, le italiane Albinoleffe, Atalanta, Benevento, Cremonese, Frosinone, Genoa, Monza e Torino, oltre a numerose società dilettantistiche piemontesi, liguri e lombarde.

I commenti: “… ci siamo divertiti! È stata una bella esperienza per tutti i nostri giovani ragazzi del 2014. Erano molto emozionati perché quando hanno saputo che con loro c’erano squadre come l’Atalanta, il Genoa, il Torino, il Monza e la Cremonese hanno iniziato a saltare contenti e, una volta entrati in campo, hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione… come sempre un grazie ai genitori che anche questa domenica hanno partecipato con noi a questa festa, un grazie agli organizzatori delle Sporting Cuneo e a tutti i nostri allenatori e tecnici che con passione ogni settimana si mettono a disposizione della nostra società sportiva” queste le dichiarazioni di Carlo Pressenda.