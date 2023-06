Ciclismo: la granfondo Giro delle Valli Monregalesi rinviata al 3 settembre

La granfondo Giro delle Valli Monregalesi è stata rimandata al 3 settembre.

Sono gli organizzatori a rendere noto il rinvio della 5a tappa del Circuito Coppa Piemonte Drali che, per motivi di sicurezza, viene posticipata (da domenica 18 giugno) a domenica 3 settembre.

“È stata una decisione difficile - commenta uno degli storici organizzatori della manifestazione, Domenico Mantella “Pizzi” – Il motivo è emerso dai sopralluoghi lungo il tracciato: a causa delle abbondanti precipitazioni, alcuni tratti dell’s.p. 327 e l’s.p. 37 di Prato Nevoso e Frabosa, che presentano degli ostacoli, non ci permettono di garantire la piena incolumità dei partecipanti. Siamo molto dispiaciuti dell’accaduto! Ovviamente è una decisione sofferta per la nostra organizzazione e ciascun partecipante, che non potrà prendere parte alla manifestazione, avrà l’iscrizione garantita per l’edizione 2024.”

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.circuitocoppapiemonte.it