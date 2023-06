Team Dimensione Nuoto: la squadra femminile seconda nel campionato italiano Ragazzi

Un evento di squadra, nel vero senso della parola. Il Team Dimensione Nuoto rientra dal Campionato Italiano a Squadre della categoria Ragazzi con validi piazzamenti, sia nel settore maschile, sia nel settore femminile, e con una costruttiva esperienza in un appuntamento agonistico nato proprio per i team e molto utile per sviluppare il legame del gruppo, anche tra atleti e atlete che svolgono gli allenamenti quotidiani in impianti e province differenti.

A Genova, presso la piscina Sciorba (vasca da 50 metri), nel raggruppamento interregionale che metteva insieme le società di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, il settore femminile del Team Dimensione Nuoto ha chiuso al secondo posto alle spalle di Sisport e davanti a Superba Nuoto.

Si è difesa bene anche la squadra maschile che ha ottenuto il settimo posto.

Per quanto riguarda le prestazioni dei singoli atleti che hanno contribuito al risultato di squadra, va sottolineato che per 10 volte i ragazzi del TDN hanno conquistato posizioni da podio (2 i primi posti).

QUI TUTTI I RISULTATI