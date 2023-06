Peveragno: durante la Fragolata si celebreranno i due 'graziellisti' Andrea e Fabio

L’impresa dei ‘graziellisti’ peveragnesi Andrea e Fabio verrà celebrata nell’edizione di quest’anno della Fragolata, l’evento per eccellenza dell’estate del paese ai piedi della Bisalta: sabato 10, prima dello spettacolo comico dei ‘PanPers’, si celebreranno i due ragazzi consegnando loro una targa.



Andrea e Fabio, nell’estate dello scorso anno, hanno percorso i 708 kilometri che separano la via Roma di Peveragno e la via Peveragno di Roma. Un’avventura affrontata in sella a due grazielle, conclusasi il 21 agosto 2022.



Nel corso della celebrazione di sabato prossimo verrà anche consegnata all’amministrazione comunale di Peveragno una pergamena direttamente dal tredicesimo municipio di Roma.