Alberto Cirio posa la “prima pietra” per la nuova sede della Croce Rossa a Barge

Sabato 3 giugno il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è tornato, dopo essere stato a inizio lavori lo scorso autunno, sul cantiere della struttura che ospiterà la nuova sede della Croce Rossa.



Con la cerimonia della posa della prima pietra è stata scoperta anche la targa descrittiva dei finanziamenti ricevuti dalla Croce Rossa, dalla Regione e dal Comune.



Oltre al presidente Alberto Cirio, erano presenti gli assessori regionali alle Opere pubbliche Marco Gabusi, e alla Sanità Luigi Genesio Icardi, il vice presidente del consiglio regionale Franco Graglia, il consigliere Paolo Demarchi. Con loro il vicepresidente del comitato regionale della Croce Rossa Luciano Mina e Livio Ferrara presidente del sodalizio di Racconigi, di cui la delegazione di Barge fa parte. Molte le autorità civili e militari, che hanno presenziato tra cui il Capitano Davide Basso comandante della Compagnia dei carabinieri di Saluzzo.



Presente anche il parroco di Barge, don Andrea Borello che ha impartito la benedizione. Numerosa anche la partecipazione dei volontari della Croce Rossa che a fine lavori potranno usufruire della nuova moderna struttura, di via Fiorita.



“Abbiamo la fortuna di vivere in una Regione nella quale i volontari che si donano e lavorano per gli altri sono tantissimi – ha detto il presidente Alberto Cirio - . Come istituzioni dobbiamo essere al loro fianco garantendo sedi e strutture moderne e sicure. Perché progetti efficaci permettono loro di essere ancora più efficienti. Ed essere più efficienti significa salvare più vite. Per questo la Regione sarà sempre al vostro fianco”.



La cerimonia non sostituiva la consueta inaugurazione dell'edificio, che avverrà soltanto al termine dei lavori.



“Dall’anno della sua fondazione, nel 1994, i volontari della Cri di Barge hanno svolto più di 400 mila ore di servizio – dato sicuramente sottostimato - . Hanno specificato i rappresentanti della Croce Rossa Livio Ferrara e Luciano Mina - Inimmaginabile pensare se questo servizio andasse prestato da personale pagato, sarebbe un costo troppo esoso”.



“Desidero esprimere la mia riconoscenza ai volontari della Croce Rossa di Barge – ha espresso Ivo Beccaria sindaco di Barge - e al loro presidente regionale Antonio Ferrero per lo stanziamento iniziale di 360 mila euro. Con questo finanziamento, si sono potute gettare le fondamenta della struttura ed innalzare la porzione prefabbricata. La parte successiva dei lavori era a carico del Comune che dopo aver partecipato lo scorso autunno al bando della Regione Piemonte si è aggiudicato un finanziamento di 300 mila euro; a questi si aggiungono 50 mila euro stanziati, con un’apposita delibera, a inizio mandato dalla nostra amministrazione. Abbiamo anche conferito, come amministrazione comunale, - continua Beccaria - in comodato d’uso il terreno su cui sorge la nuova struttura della Croce Rossa. Questa cerimonia è per ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato: il governatore del Piemonte Alberto Cirio, gli assessori regionali alle Marco Gabusi, e alla sanità Luigi Genesio Icardi, il vice presidente del consiglio regionale Franco Graglia e gli esponenti regionali della Croce Rossa, Luciano Mina e Antonio Ferrero. Un plauso va anche a tutti tecnici e agli impiegati del Comune di Barge che hanno svolto la parte tecnico-amministrativa in tempi celeri per poterci permettere di partecipare al bando regionale”.



La sede di Barge ospiterà al primo piano il centralino del 118 e i volontari della Croce Rossa, mentre al piano terreno, oltre ai parcheggi per ambulanze, ci sarà anche uno spazio apposito per l’auto medicalizzata pronta ad intervenire per le urgenze con a bordo un’equipe di sanitari che hanno competenze avanzate e attrezzatura medica di pronto intervento.



Dal punto di vista territoriale sarà coperto l’intero territorio bargese, e i Comuni confinanti di Bagnolo Piemonte, Envie e Cavour.



“Come amministrazione comunale - dichiara l’assessore Silvio Coero Borga - siamo convinti che inserire una nuova postazione della Croce Rossa tra la bassa Valle Po e l'Infernotto, oltre a quella già presente a Paesana, potrebbe offrire un notevole vantaggio ai cittadini in termini di qualità e tempestività dell'assistenza sanitaria”.



L’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi è intervenuto alla cerimonia dicendo: “Siamo convinti che la posa della prima pietra di una sede come la vostra, rappresenti non certo l’inizio, ma la continuazione di un cammino che, in realtà, è partito da molto lontano ed è costato grandi sacrifici e impegno supplementari a tutti voi. Per questo, voglio esprimere a nome mio personale e della Sanità regionale la più sentita riconoscenza a chi, in ogni modo, ha contribuito al raggiungimento di questo più che considerevole risultato”.



Mentre l’assessore regionale Marco Gabusi ha ricordato: “L’importanza dello spirito di squadra tra volontari, enti locali e istituzioni, al fine di rispondere alle esigenze del territorio, anche quando esse siano di carattere emergenziale, come le recenti alluvioni o la pandemia da coronavirus, che tanto impegno e coraggio hanno richiesto proprio ai volontari”.



L’appuntamento è per l’inaugurazione della nuova struttura la cui ultimazione è prevista entro l’anno.