Limone Piemonte, la pioggia ritarda i lavori verso la strada dei 50 tornanti che resta chiusa

L'anno scorso aveva riaperto venerdì 3 giugno. Quest'anno invece non c'è ancora una data per poter accededere alla strada "dei 50 tornanti", l'unica via di collegamento attuale tra l'alta valle Vermenagna e l'alta valle Roya. Almeno finchè non verrà ripristinato il transito attraverso il tunnel di Tenda.

Come conferma il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi “purtroppo la pioggia continua sta rallentando i lavori”.

La strada è attualmente sbarrata da Panice Soprana, all'altezza delle biglietterie degli impianti di Quota 1400: non possono transitare neanche pedoni e bici, proprio per evitare ulteriori ritardi

Sono infatti in corso i lavori di manutenzione lungo la via comunale verso il confine di Stato, grazie ai fondi Anas di 1,8 milioni di euro: è previsto il ripristino del fondo stradale, la creazione di barriere di sicurezza e la risagomatura di alcune curve.

Proprio per portare in sicurezza le auto verso la strada francese dei 50 "lacets".

“Stiamo cercando di accelerare al massimo i lavori – continua il primo cittadino Riberi -. Sono già stati eseguiti gli scavi e fatte le canalette. Sono in fase di sistemazione le curve ma non possiamo asfaltare finchè non smette di piovere”.

L'intenzione era quella di aprire per lunedì 19 giugno, giorno di apertura dell'Alta Via del Sale, ma al momento non vi è certezza.

Informazioni più precise si avranno in settimana. Giovedì 8 giugno è infatti previsto un incontro tra il sindaco Riberi e il collega di Tenda Jean-Pierre Vassallo insieme ai rispettivi Prefetti, italiano e francese. Proprio per ragionare sulla data di riapertura della strada dei 50 tornanti.