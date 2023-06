Volley giovanile: finale regionale U13, a Savigliano festeggia il Parella

Un successo, sportivo e di pubblico. È stata questo, in sintesi, l’organizzazione della finale regionale Under 13 3x3 condotta venerdì 2 giugno dal Volley Savigliano, nella bella cornice del Pala Marenco di via Giolitti.

Le sedici squadre partecipanti si sono date sportivamente battaglia dal primo pomeriggio alla sera, in un susseguirsi di emozioni e colpi di scena che alla fine ha premiato il Volley Parella, vincitore nella finalissima contro i “cugini” del Sant’Anna Volley. Terzo posto per il Val Chisone, che ha invece avuto la meglio dell’Artivolley nella finalina.

La buona riuscita della giornata di pallavolo è stata determinata anche dalla presenza preziosa del corposo staff tecnico e dirigenziale saviglianese, che per l’occasione vestiva la maglia celebrativa dei cinquant’anni di storia societaria.

A coordinare le operazioni, Andrea Braida, membro della Commissione ufficiali di gara in rappresentanza della Federazione Regionale, coadiuvato dalla consigliera regionale Livia Vercellino e dai consiglieri territoriali Sergio Robresco, Giancarlo Bottero e Paolo Bertone.

Per i padroni di casa del Gabetti Volley Savigliano un buon 11° posto finale. Dopo aver ceduto nel girone contro Val Chisone, poi terza, e Volley Vercelli, ottava, i giovani biancoblu riescono a strappare il successo contro il Lasalliano, giocandosi così il piazzamento a ridosso della top-ten contro i novaresi del Pallavolo Scurato, superato 2-0 al termine di una partita giocata con grande concentrazione.

Da parte della dirigenza saviglianese, un plauso a tutti i ragazzi che sono scesi in campo, ma un plauso doppio a Alessandro Chialva, Geremia Mondino e Luca Mollo, che per ragioni regolamentari non hanno potuto fare parte delle partite, ma hanno comunque garantito la presenza e la vicinanza ai compagni segnando i punti.

“Ringraziamo la Federazione e i suoi rappresentanti presenti al palazzetto, che con il loro fondamentale coordinamento hanno permesso all’evento di svolgersi al meglio. Un “grazie” va poi speso per tutti i membri dello staff, che si sono prodigati per la buona riuscita della giornata. Il Volley Savigliano crede molti nei valori dello sport da trasmettere in particolar modo ai giovani. Ecco perché il miglior modo per festeggiare i nostri primi 50 anni di vita non poteva che essere quello di organizzare un altro evento dedicato ai ragazzi, dopo il concentramento di Volley S3 svolto a maggio” – il pensiero della Responsabile del settore giovanile Mirella Fiorito.

Finale Regionale Under 13 3x3

La classifica

Volley Parella Torino, Sant'Anna Volley, Val Chisone, Artivolley, Altiora, 2008 Volley Domo, Pallavolo Alba, Volley Vercelli, Grissitalia Novi Pallavolo, Mondovi Villanova, Gabetti Volley Savigliano, Pallavolo Scurato, Lasalliano Volley, Alto Canavese Volley, Bam Cuneo, Valsusa.

I risultati del Gabetti Volley Savigliano

Fase a gironi

Gabetti Savigliano - Val Chisone 0 - 3

Gabetti Savigliano - Volley Vercelli 1 - 2

Gabetti Savigliano - Lasalliano 2 - 1

Finale 11°/12° posto

Gabetti Savigliano - Pallavolo Scurato 2 - 0

Gabetti Volley Savigliano: Cambiano, Lacorte, Negro, Ruatta, Uka. A disposizione: Chialva, Mondino, Mollo. Allenatori: Boglione Flavio e Caula Matteo.