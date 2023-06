Shotokan Karate Cavallermaggiore: cinque podi al trofeo Ivan Reale di Rivarolo Canavese

Domenica 4 giugno, presso il centro Polisportivo di Rivarolo Canavese, si è svolto l’11° Trofeo Ivan Reale organizzato dalla “Rem-Bu-Kan Karate-do” di Rivarolo: la giornata ha previsto gare sia di kata (forme) che kumite (combattimento), riservate ad atleti dagli 8 fino ai 17 anni.

Alla gara hanno preso parte un centinaio di atleti provenienti da varie province del Piemonte e sugli spalti è stato presente per l’intera giornata un pubblico numero ed attento allo svolgimento della competizione che ha apprezzato ed applaudito i ragazzi che si sono confrontati sui 4 tatami, ininterrottamente dalle 10 alle 17,30, sotto la regia del Maestro Giacomo Buffo.

Nella mattinata si sono svolte le gare di kata con la formula del “girone all’italiana”, quattro sono stati i podi per gli atleti della Scuola di karate di Cavallermaggiore: BORI Matilde 1°classificata nella gara per le cinture bianche sino a 13 anni, BONINO Luca 3°classificato nella gara per le cinture giallo-arancio sino a 13 anni, BONINO Matilde 3°classificata nella gara per le cinture giallo-arancio sino a 10 anni, SPERTINO Ettore 3°classificato nella gara per le cinture verde-blu sino a 13 anni; molte buone le prestazioni degli altri due atleti della S.K.C. A.S.D., BONINO Michele e CURIOTTO Michele, piazzatisi al 5°posto delle rispettive categorie.

Nel pomeriggio si sono tenute le gare di kumite ad eliminazione diretta, a salire sul podio è stato BONINO Michele, 3°classificato nella gara per le cinture verde-blu sino a 17 anni, anche in questo caso occorre far menzione delle buone prestazioni tecniche degli altri atleti: SPERTINO Ettore, BONINO Luca e BONINO Matilde, che hanno sfiorato il podio, combattendo coraggiosamente contro i loro avversari.

Con questi ottimi piazzamenti si è conclusa la stagione agonistica degli atleti della “Shotokan Karate Cavallermaggiore A.S.D.” a cui non rimane che godersi un po’ di meritato riposo estivo per riprendere poi a settembre con gli allenamenti e le varie competizioni.