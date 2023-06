Premiati i chitarristi del Liceo Musicale "Da Vinci" di Alba

Importanti affermazioni degli studenti del Liceo Musicale “Da Vinci” di Alba in più concorsi.

Gli allievi della classe di Chitarra hanno partecipato a concorsi musicali nazionali ed internazionali.

Alla 7^ edizione del concorso nazionale “Scuole in Musica” di Verona, organizzato dalla Talent Music School, nella modalità online gli alunni della classe 4AM Giacò Emanuele e Smeriglio Clara, si sono aggiudicati rispettivamente il 3° e il 2° premio nella sezione Solisti.

Nella medesima rassegna, con modalità in presenza, 1° premio per Caratto Viola e 1° assoluto (100/100) per Borio Matteo entrambi della classe 3AM, sezione Solisti.

Al 1^ concorso nazionale di interpretazione musicale “Schubert Scuola” di Ovada (AL), nuovamente sul podio Smeriglio Clara al 2° posto, Caratto Viola e Borio Matteo al 1° posto.

Al 5^ concorso internazionale Làszlò Spezzaferri di Verona, ancora un prestigioso 2° premio per Borio Matteo.

Un motivo di orgoglio per Emanuele, Clara, Viola e Matteo, che si sono impegnati e messi alla prova in più contesti, e grande soddisfazione per la docente prof.ssa Nadia Conte, per la Dirigente prof.ssa Laura Ragazzo e per tutto l'Istituto.