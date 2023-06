I vantaggi del Voucher Connettività e di Impresadigitale: le consulenze professionali

Con l’obiettivo di favorire la digitalizzazione delle Imprese della provincia di Cuneo, Isiline e Confartigianato Cuneo hanno sottoscritto un accordo che include l’accesso al Voucher Connettività e alla piattaforma https://www.impresadigitale.eu

Tra i punti di forza dell’accordo, c’è il completo supporto tecnico e finanziario nell’attivazione e nell’utilizzo della connessione ad Internet e della piattaforma di gestione dell’azienda. Infatti, il team di Confartigianato Cuneo può disporre di 18 uffici e 200 dipendenti che sono costantemente a disposizione dell’imprenditore per affiancarlo con consulenze professionali. A differenza di piattaforme dove si può richiedere solamente il supporto di un call center, con la piattaforma di Confartigianato si ha sempre a disposizione un personale formato e aggiornato per seguire il cliente e risolvere non solo problemi tecnici, ma anche per affiancare l’Impresa in tutte le necessità normative e negli adempimenti fiscali e tecnici relativi all’azienda o alla sua specifica categoria lavorativa.

Anche in Isiline, inoltre, è sempre disponibile il personale qualificato per offrire supporto tecnico ai clienti: con l’obiettivo di essere un provider di riferimento per il territorio piemontese, infatti, i tecnici di Isiline operano direttamente all’interno della sede di Saluzzo offrendo supporto costante e senza l’apporto di call-center, intervenendo con rapidità. Inoltre, Isiline si occupa di portare avanti tutte le pratiche per la richiesta del Voucher, aggiornando costantemente il cliente sull’andamento della pratica.

Isiline, storico provider con sede a Saluzzo, mette a disposizione degli utenti diversi canali di vendita tra cui il punto vendita di Saluzzo in via Torino 48/A (a cui si aggiungono quelli di Fossano, Cuneo e Carmagnola), il numero di telefono 0175-292929 e lo shop online disponibile all’indirizzo shop.isiline.it