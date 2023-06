A Mondovì i giovani incontrano le associazioni attraverso il Salone del volontariato

Un evento che mette insieme il mondo giovanile e quello del volontariato cittadino.

Si è tenuto questa mattina, martedì 6 giugno, il Salone del Volontariato a Mondovì, che nelle scorse settimane aveva già coinvolto le città di Cuneo e Alba. Una ventina le associazioni che hanno partecipato all'evento, allestito in via Sant'Agostino.

Il salone, promosso CSV Cuneo e dalla consulta provinciale studentesca, ha come obiettivo quello di far conoscere ai ragazzi le associazioni che operano sul territorio e allo stesso tempo di dare modo alle associazioni di intercettare i bisogni dei giovani e capire come appassionarli al volontariato.

Diverse le classi degli istituti superiori che hanno aderito all'iniziativa, all'interno della quale è stata proposta anche una conferenza dedicata al clima, ospitata nel salone della funicolare di valle.