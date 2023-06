Alba ha i suoi "plogger": raccolti 90 kg di rifiuti in 40 minuti nel centro cittadino [FOTO E VIDEO]

Nove anni fa Roberto Cavallo, divulgatore ed esperto di temi ambientali lanciava la corsa con annessa raccolta di rifiuti che, due anni dopo, il suo amico Erik Alhstrom battezzava Plogging, dal verbo svedese “Plocka Upp” che significa “raccogliere”.

Ieri, 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il Comune di Alba e la cooperativa E.R.I.C.A hanno così deciso di inaugurare una serie di eventi che istituzionalizzano questo tipo di attività.

“Siamo la prima città al mondo ad avere l’Albo dei Ploggers” ha dichiarato soddisfatto il giovane assessore all’ambiente Lorenzo Barbero “cittadini consapevoli e attenti, ai quali verrà consegnato un kit e un decalogo con le giuste regole per fare bene il plogging”.

Numerosi i partecipanti a questa prima edizione di una gara in cui si uniscono attività fisica e la pulizia di un luogo, in questo caso di un pezzetto di città. In 40 minuti i concorrenti, suddivisi in squadre, hanno raccolto circa 90 kg di rifiuti, equivalenti a 164 kg di Co2 risparmiati.

GUARDA IL VIDEO

Partenza e arrivo da Piazza Risorgimento, a due passi dal municipio, tra gli sguardi stupiti dei turisti.

Incredulo davanti al cumulo di rifiuti recuperati e accuratamente separati dallo staff organizzativo, l’assessore e vicesindaco Emanuele Bolla: “È davvero impressionante ciò che viene buttato, nonostante l’impegno e le campagne di informazione che si promuovono. C’è ancora molto da fare e molto sta facendo Roberto Cavallo per sensibilizzare ed educare al rispetto dell’ecosistema e della propria città”.

L’appuntamento si riproporrà il prossimo 3 luglio e ogni primo lunedì dei mesi a venire. La partecipazione permette la possibilità di costruirsi le credenziali per poter partecipare al campionato mondiale di plogging in programma il prossimo autunno, al quale parteciperà senz’altro il runner Dino Balsamo, vicecampione del mondo, che ha dato prova del suo spiccato senso pratico: “Un buon suggerimento per chi corre abitualmente è raccogliere ogni volta un rifiuto prima di tornare a casa: è un piccolo gesto, simbolico, però se fatto da tutti diventa importante”.

Per premiare la squadra vincitrice è arrivato ad Alba anche il presidente della Regione Alberto Cirio, che ha consegnato le biciclette in palio, provenienti da centri di raccolta, riparate e rimesse in strada.

La classifica di una gara di plogging si compone di diversi elementi, fra cui i km percorsi e la tipologia dei materiali recuperati, fra i quali metalli come l’alluminio o componenti elettronici e batterie hanno molto valore specifico.

Appuntamento dunque nei prossimi Monday-Plogging albesi.