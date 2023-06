Nell'ex caserma Mario Fiore di Borgo un distaccamento del comando provinciale vigili del fuoco?

L'ex caserma Mario Fiore in via Cuneo a Borgo San Dalmazzo





Una porzione dell'ex caserma Mario Fiore di Borgo San Dalmazzo potrebbe ospitare un distaccamento del comando provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo.

Se ne discuterà giovedì sera in consiglio comunale nei primi tre punti all'ordine del giorno.

Nello specifico verrà trattato l'aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, la retrocessione di parte del compendio dell'ex caserma all’Agenzia del Demanio per il comando provinciale vigili del fuoco di Cuneo, e l'adozione di una variante semplificata per interventi di rifunzionalizzazione di porzione dell’area AS4 da destinare ad area per attività del comando dei vigili del fuoco di Cuneo.

Lo conferma il comandante provinciale Corrado Romano: “Si tratta di una procedura in itinere per avere un distaccamento a Borgo, ma siamo in attesa di acquisire i pareri del Demanio”

Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, l'area in oggetto è quella del capannone lato via Cuneo verso la caserma dei carabinieri, e parte del cortile. Si tratta soltanto di una porzione dei circa 55 mila metri quadri totali. Un'area che è stata dismessa nel 1997 e acquisita a costo zero dal Demanio nel 2015.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di trasformarla in un'area di logistica e autorimessa per istituire un presidio rurale temporaneo nelle situazioni di emergenza legate agli incendi boschivi.

Seppur a pochi chilometri dalla caserma di Cuneo, Borgo San Dalmazzo è porta di tre valli montane. Un presidio rurale garantirebbe quindi una più rapida ed efficace risposta sul territorio nell’ambito del soccorso urgente, in particolare delle aree più esposte a rischio incendi boschivi e di prossimità.

Non è una novità che i vigili del fuoco potessero prendere il posto degli alpini alla Mario Fiore. Negli anni ci sono stati diversi sopralluoghi e se ne era già parlato nell'ottobre 2021, quando addirittura si proponeva di spostare la caserma centrale proprio a Borgo. Non sarà così perchè il comando provinciale ha avviato la procedura di acquisto della struttura sita in corso De Gasperi a Cuneo.

Borgo dunque potrebbe ospitare un distaccamento. E la discussione in consiglio rende questa ipotesi decisamente più reale.