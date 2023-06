Flautisti dalla California a Mondovì per un campus musicale

Ieri, lunedì 5 giugno, sono arrivati a Mondovì venti talentuosi studenti americani e i loro docenti per seguire il ricco programma del corso The Complete 21st Century Flutist: The Global Artist parte del Summer Arts della California State University che si terrà presso la sede della Scuola di Musica Cittadina e dell’Accademia Montis Regalis.

Un evento straordinario che offre agli studenti l'opportunità di perfezionarsi nell'esecuzione del vastissimo repertorio del flauto traverso tra il XVII e il XX secolo, con particolare attenzione alle tecniche dell'improvvisazione più moderne, guidati da insegnanti di fama internazionale.

Un’esperienza di apprendimento straordinaria per gli studenti e un arricchimento per la vita culturale di Mondovì.

L’evento sarà arricchito da incontri musicali, performance e concerti ospitati tra le vie cittadine, la sala Ghislieri, Piazza d’Armi e https://www.palazzofauzone.com/Palazzo Fauzone, una splendida dimora rinascimentale recentemente restaurata e riportata al suo antico splendore.

L'arrivo dei venti studenti americani a Mondovì rappresenta un momento di grande importanza per l'intera comunità, poiché conferma l'attrattiva culturale e artistica del borgo di Mondovì Piazza. Questo evento sottolinea anche il forte impegno dell'Accademia Montis Regalis e delle istituzioni locali nel promuovere l'arte e la musica come strumento di crescita e aggregazione.

L'Accademia Montis Regalis e la California State University Summer Arts invitano tutti gli appassionati di musica, gli abitanti di Mondovì e del territorio circostante a partecipare a questo straordinario momento e ai numerosi appuntamenti musicali previsti nel mese di giugno:

6 giugno ore 18.30 Vivaldi e Handel in Concerto - Sala Ghislieri – Via Francesco Gallo, Mondovì

9 giugno ore 21 The Global Artists in concerto- Parte I- Sala Ghislieri

17 giugno ore 21 The Global Artists in concerto- Part II- Sala Ghislieri

21 giugno ore 21.30 opera "Eloise" di Karl Jenkins interpretata dal Coro e dall’Orchestra del sistema Scuole Academia Montis Regalis - Piazza d'Armi (biglietti 10 € prevendita presso Academia Montis Regalis o sul posto)

23 giungo ore 21 The Students of the Global Artist Concerto Finale – Sala Ghislieri

Inoltre il 10 giugno alle ore 21 ci sarà il Concerto dell'orchestra giovanile provinciale in Piazza Maggiore.