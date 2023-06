Hanno pensato ad una Cuneo per giovani e hanno vinto a livello nazionale: studenti del Geometri in Campidoglio

Tanta emozione, il vestito della festa, le mani che sudano e tanta energia positiva, tutta cuneese. Tanta tenerezza, quella che si legge negli occhi della Presidente Soroptimista Elena Cavallo, che li accompagna a Roma. Il sentiment è quello dell’orgoglio di appartenere ad una città, ad un territorio, ad una Scuola ed ad un Club Soroptimista.

Una grande occasione che celebra un meritato successo, da attribuire, in primis, alle idee ed ai desideri di giovani studenti che pensano al futuro della loro città. Una “call for student” che suona come un buon seme che darà frutto, perché piantato in un terreno fertile. Si tratta del lavoro degli studenti della III A e III B dell’ I.I.S “Bianchi Virginio”, Sez. Geometri , di Cuneo, che è confluito nel progetto, intitolato: “#futurigeometri di Cuneo per una città giovane”, coordinato dalle professoresse Marcella COSCIA e Luisa BARUTTA e sostenuto dal Dirigente Scolastico dr. Carlo Garavagno.

La premiazione è avvenuta stamattina in Campidoglio a Roma nella Sala “Laudato Sì”. La Presidente del Soroptimist di Cuneo, Dr.ssa Elena Cavallo, che ha accompagnato i ragazzi in Campidoglio, sin da subito ha creduto nelle potenzialità tecniche e creative del progetto, che è stato valutato dalla giuria del Soroptimist nazionale, come meritevole del primo premio.

“Sono proprio i giovani che ci fanno sognare e sperare in un futuro migliore… la fiducia in loro e nella Scuola …ripaga sempre. Essere a Roma oggi è un’emozione purissima che condivido con tutti”: dichiara emozionata e soddisfatta la Presidente del Club di Cuneo.

Giustamente fiere le 40 sorelle optimae cuneesi, ricordano alla scuola, alla città, alle istituzioni, ai giovani gli ideali del Soroptimist International: Associazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali, una voce universale per le donne che si esprime attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l'azione. Il Soroptimist sostiene i Diritti Umani per tutti, la pace nel mondo e il buon volere internazionale, il potenziale delle donne, la trasparenza e il sistema democratico delle decisioni, l'accettazione delle diversità, lo sviluppo sostenibile, il volontariato e l'amicizia. Le Soroptimiste realizzano progetti, promuovono azioni, e creano opportunità attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale affinché tutte le donne possano attuare il loro potenziale individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e creare nel mondo forti comunità pacifiche.