Il Ducati Lenovo Team agli Stati Generali del Digitale

Ospiti di eccezione agli Stati Generali del Digitale, organizzati da Confindustria Cuneo, che porranno al centro del dibattito “Le tecnologie esponenziali”. A pochi giorni dall’evento, in programma venerdì 9 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, l’atteso annuncio: la presenza a Cuneo, nel parco “Amilcare Merlo”, della Ducati Desmosedici GP, la moto del Campione del Mondo Francesco Bagnaia.

Il Ducati Lenovo Team, la squadra ufficiale Ducati in MotoGP che quest’anno festeggia i vent’anni dal suo debutto nella classe regina avvenuto nel 2003, vuole difendere i titoli mondiali costruttori, squadra e piloti conquistati lo scorso anno insieme al Campione del Mondo in carica: il piemontese Francesco Bagnaia, al suo terzo anno con il team di Borgo Panigale. Nato a Torino, il talento piemontese si è trasferito in Romagna per ‘studiare’ alla VR46 Riding Academy di Valentino Rossi.

La Desmosedici GP ha oltre 60 sensori incorporati che registrano numerosi dati: dalle temperature all’angolo di piega, fino a tutte le configurazioni del motore, così come la dinamica del veicolo, l’aerodinamica e i controlli elettronici. Ogni weekend di gara vengono raccolti circa 15GB di dati per pilota, fondamentali per analizzare le performance di moto e pilota. L’azienda emiliana ha puntato su tablet, PC e workstation di Lenovo per raggiungere notevoli livelli di connettività, potenza e velocità. L’adozione del cluster HPC, degli edge server di Lenovo e di una nuova infrastruttura di desktop virtuali, ha aumentato la velocità di calcolo e le possibilità di collaborazione da remoto del Team.

«Una presenza che ci onora e rende omaggio alla fondamentale interazione tra meccanica e tecnologia – afferma Giuliana Cirio, direttore Confindustria Cuneo –. L’automotive e il digitale rappresentano settori numericamente importanti e trainanti. Poter esaminare così nel dettaglio una case history di successo sarà valore aggiunto per un’edizione altisonante degli Stati Generali del Digitale, ricchi di contenuti e spunti di riflessione».

Il format prevede, durante la giornata, quattro tavoli coordinati dal giornalista Dario d'Elia (Wired Italia): due al mattino, altrettanti al pomeriggio. Al centro dei primi tre confronti vi saranno tematiche di stringente attualità: Internet of Things (Iot), Intelligenza Artificiale (Ai) e Metaverso. La chiusura verrà dedicata all’esposizione del Convivio Tech tra Ducati, Lenovo e Microsoft.

«Nel mondo della MotoGP, la tecnologia gioca un ruolo sempre più centrale, non solo in pista ma anche nelle fasi di pianificazione e di progettazione. Lenovo, che ci accompagna dal 2018 come Partner Tecnologico e dal 2021 anche come Title Partner del Ducati Lenovo Team, ci ha aiutato a rivoluzionare i nostri processi, ad accelerare la raccolta e l’analisi dei dati, a potenziare la collaborazione da remoto e a migliorare i tempi decisionali, raggiungendo risultati davvero importanti – primo tra tutti il titolo mondiale vinto nel 2022 con Francesco Bagnaia – commenta Massimiliano Bertei, Chief Technology Officer di Ducati Motor Holding –. Avere al nostro fianco un partner come Lenovo, che condivide il nostro impegno verso l’innovazione, le performance e il raggiungimento degli obiettivi, ci sprona a non fermarci mai e ad alzare sempre l’asticella. Un elemento fondamentale per continuare a definire nuovi standard sia in pista sia nella produzione di moto stradali».

«Affidandosi alla tecnologia e al supporto strategico di Lenovo – Enza Truzzolillo, Large Enterprise Country Leader, Italy, Lenovo –, Ducati è stata in grado di stabilire nuovi record nello sport e non solo. Ducati rappresenta un caso di successo a cui possono ambire aziende di ogni dimensione e settore grazie ai nuovi modelli di consumo dell’IT che abbiamo introdotto nel mercato. Con Lenovo TruScale, le aziende possono accedere a un modello pay per use di utilizzo delle tecnologie trasformative quali big data, IoT e Intelligenza Artificiale. Una soluzione che Lenovo è già pronta ad offrire su tutto il suo portfolio, consentendo alle organizzazioni e ai professionisti di fruire della migliore tecnologia in modo più semplice e consolidandosi come il partner di riferimento per accelerare la loro transizione verso un modello davvero digitale».

La giornata affronterà il futuro della comunicazione, analizzato attraverso i megatrend dei prossimi anni. In collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, l’evento avrà valenza formativa: giornalisti, manager, progettisti ed esperti offriranno un panorama completo sugli aspetti tecnici, giuridici ed economici della comunicazione del mondo virtuale. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria: BOOKEO.com/confindustriacuneo; per i giornalisti: formazionegiornalisti.it.





Ecco nel dettaglio il programma dell’evento:

venerdì 9 giugno 2023

Stati Generali del Digitale

“Le tecnologie esponenziali”

Coordinatore Dario d'Elia (giornalista Wired Italia)

Ore 9.30: “Internet of Things: pervasività efficiente, la risposta a tutto”

Elisa Vannini, ricercatrice Senior Osservatorio Internet of Things

Giuseppe Biffi, Head of Digital Enterprise Discrete Siemens S.p.A.





Ore 11.30: “Intelligenza Artificiale: la realtà ha davvero superato la fantasia?”

Barbara Caputo, professoressa Politecnico Torino, direttore Hub sull’Intelligenza Artificiale AI-H@PoliTo

Pietro Leo, IBM Executive Architect





Ore 14.30: “Metaverso: aspetti tecnici, giuridici ed economici del mondo virtuale”

Massimo Canducci, Chief Innovation Officer del Gruppo Engineering e autore del libro “Vite Aumentate”

Fulvio Sarzana, autore di “Il diritto del Metaverso. NFT, DeFi, GameFi e Privacy”





Ore 16.30: "Convivio tech: dialogo tra Ducati, Lenovo e Microsoft”

Marco Gay, Presidente Anitec Assinform

Claudia Bonatti, Direttore Commerciale Piccole Media Imprese Microsoft Italia

Enza Truzzolillo, Large Enterprise Country Leader, Italy, Lenovo

Claudio Roverso, Enterprise Account Sales Manager, Infrastructure Solutions Group, Italy, Lenovo

Massimiliano Bertei, Chief Technology Officer di Ducati Motor Holding