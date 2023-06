Il piano di Mondovì sulle scuole, Robaldo: "Un incontro pubblico per presentare i nostri progetti"

"Abbiamo lavorato, fin da inizio legislatura, a una progettualità completa che andrà a ridisegnare l'edilizia scolastica superiore della nostra città. Un lavoro che proporremo alla città in una assemblea pubblica che si svolgerà nelle prossime settimane, non appena la documentazione utile sarà pronta".



Così il sindaco di Mondovì Luca Robaldo, su un tema che sta impegnando la sua amministrazione da inizio consigliatura.

"Le linee guida – aggiunge – , oltre a quelle relative al 'Baruffi' , sono già state spiegate ai componenti dei gruppi consigliari di minoranza sia di centrodestra sia di centrosinistra, coi quali abbiamo condiviso la volontà di organizzare questo incontro pubblico e che sono certo non faranno mancare il proprio contributo, magari anche critico, in proposito".



Nei mesi scorsi la proposta di organizzare un incontro pubblico relativo alle scuole era peraltro arrivata anche dal centrodestra e dal consigliere di minoranza Rocco Pulitanò (FdI). Dello stesso avviso il centrosinistra con i consiglieri Cesare Morandini, Laura Gasco e Davide Oreglia, che in una nota affermano: "Abbiamo richiesto al sindaco l'organizzazione a breve di un'assemblea pubblica in cui tali contenuti possano essere illustrati alla città, e possano essere raccolte richieste di chiarimento, opinioni e suggerimenti. Apprendiamo con favore che la nostra richiesta sia stata condivisa e restiamo in attesa della convocazione."

"Mercoledì 7 giugno, insieme al vicesindaco, incontrerò alcuni residenti di zona Polveriera – prosegue Robaldo –, giovedì 15 giugno parteciperò al Collegio Docenti dell'Istituto 'Baruffi' e, successivamente, chiederò la medesima opportunità anche ai Licei; per quanto concerne, invece, l'Alberghiero il contatto è quotidiano e ci incontreremo nelle prossime ore".



"Sono grato al consigliere provinciale Pietro Danna che fin dal 2018 segue costantemente queste tematiche e senza il cui fondamentale lavoro non saremmo oggi in grado di proporre una soluzione che consideriamo perseguibile e all'altezza delle legittime aspettative della comunità educante e della città tutta. Come sindaco e presidente della Provincia – conclude il primo cittadino – sento forte la responsabilità, soprattutto su questi temi, e la sentono forte insieme a me i colleghi di Giunta e dei gruppi di maggioranza".