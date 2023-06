Inaugurata la sedia sdraio gigante a Martiniana Po lungo il “Sentiero del Confine”, un'oasi di riposo per i camminatori

Una trentina di camminatori ieri, domenica 4 giugno, ha percorso “il Sentiero del Confine”, che parte da Martiniana Po, per raggiungere San Bernardo dove è stata inaugurata una grande “chaise longue”, uno sdraio gigante.

Il percorso è il più lungo, impegnativo e panoramico tra quelli che sono stati resi percorribili dall’associazione ‘Vita ai Sentieri’ di Martiniana.

Il tracciato è lungo oltre 22 chilometri che si snodano sui confini con Gambasca, Brossasco, Brondello, Pagno e Revello, tra boschi di castagni secolari che si affacciano su bellissimi tratti panoramici in cresta, sullo spartiacque della montagna.

A San Bernardo c’è stata una tappa con i membri dell’associazione ‘Vita ai Sentieri’, presieduta da Monica Nasi, per l’inaugurazione ufficiale alla presenza del vicesindaco di Martiniana, Bruno Berardo.

La grande sedia sdraio è stata realizzata dal falegname Renato Farina di Rifreddo, grazie a un contributo della fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

È stata installata lungo il sentiero e in un luogo importante per il paese in quanto a San Bernardo ogni anno a metà agosto, come da antica tradizione, si incontrano gli abitanti di Martiniana provenienti dalla valle Po e di Brossasco provenienti dalla valle Varaita, per una festa che si ripete da generazioni.

La ‘chaise longue’ rimarrà a disposizione di tutti i camminatori che, arrivati in quel luogo panoramico, potranno rilassarsi con una splendida vista sulla valle, che purtroppo ieri non si è potuta godere data la nebbia in quota.

San Bernardo può essere raggiunta a piedi in tre o quattro ore di camminata da Martiniana (la percorrenza è di circa 8 km e mille metri di dislivello), lungo un sentiero comodo e ben segnalato.

Per chi non desidera percorre l’intero anello, può rientrare a Martiniana attraverso la stessa via.