Italia campione del Mondo nella competizione a squadre per cani da soccorso

Successo dell'Italia al Campionato Mondiale a Squadre dei Cani da Soccorso, tenutosi nella città di Craiova, in Romania, dal 1° al 4 giugno.

A trionfare nella ricerca a squadre, specialità di superficie, la squadra totalmente composta dai volontari dell’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia). Capitanata da Rocco Di Maggio, era composta da: Andrea Degiovanni, ANFI Cuneo, con la sua pastore belga malinois Juno; Andrea Zigotti col Border Collie Lara e Valeria Demichelis col Golden Retriever Jail Bird, entrambi ANFI Torino.

Il gruppo ha sbaragliato dodici squadre di differenti nazioni ottenendo 169 punti su 200 nella prova di obbedienza in cui è stata valutata sia la sincronia e l'armonia degli esercizi eseguiti dal teamche la capacità del singolo soggetto nell'eseguire comandi ed esercizi su attrezzi ed ostacoli vari, e ben 249 punti su 260 nella prova di ricerca, completando i ritrovamenti dei tre figuranti dispersi in un ambiente boschivo di circa 40.000 metri quadri in soli 15 minuti.

La vittoria è stata dedicata dalla squadra Italiana al cinofilo prematuramente scomparso Gianluca Spina, parà della Folgore, vittima di un fatale incidente durante una esercitazione di aviolancio.

L’Italia, inoltre, con le altre due squadre, per la specialità di ricerca persone in macerie, ha ottenuto brillantemente il primo e secondo posto su cinque squadre partecipanti.