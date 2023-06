In riferimento all'articolo A fine giugno a Crissolo riapre il “Parco avventura” pubblichiamo la rettifica del sindaco di Crissolo Fabrizio Re: "L'Amministrazione Comunale di Crissolo si scusa per quanto erroneamente riportato nell'articolo apparso sulla stampa locale a proposito del Parco Avventura. In realtà la convenzione riguardante la gestione del Parco scade automaticamente ogni anno, così che il gestore non ha nessun obbligo per l'anno successivo".