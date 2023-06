La Provincia ha incontrato la nuova amministrazione comunale di San Michele Mondovì

La Provincia ha incontrato lunedì 5 giugno la nuova amministrazione comunale di San Michele Mondovi. Il consigliere provinciale Pietro Danna Presente ha fatto il punto della situazione con il sindaco Daniele Aimone e il vicesindaco Andrea Avagnina.

Il consigliere Danna: “Ho incontrato con piacere la nuova amministrazione del Comune di San Michele Mondovi ed è stato un incontro proficuo per verificare quanto realizzato negli anni scorsi a livello di interventi sulla viabilità locale provinciale e rispetto a quelli da programmare. L’incontro è stato utile anche per fare il punto sui lavori che interesseranno presto il cavalca ferrovia sulla strada provinciale 34 (verso la valle Mongia). In questi anni il rapporto di collaborazione tra Provincia e Comune di San Michele è stato proficuo, e sono certo che continuerà su questa falsariga nel prossimo futuro: ringrazio, quindi, il sindaco per l’invito rivoltomi”.