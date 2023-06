“La statale 28 non può reggere il traffico dei tir che oggi vi si riversano"

I problemi non mancano anche nella stagione invernale perché a ogni nevicata, puntalmente, si verificano intraversamenti o incidenti, causati da mezzi pesanti sprovvisti di pneumatici adeguati.

Dopo le code dello scorso week end, l'ennesima criticità legata al passaggio dei tir è verificata ieri, lunedì 5 giugno, quando nelle curve sotto l’abitato di Nava due tir, che procedevano in direzioni opposte (leggi qui) , sono rimasti incastrati in una curva, causando ancora una volta lunghissime code.

Continua a preoccupare e a far discutere la situazione della strada statale 28 del Colle di Nava.

“La statale 28 non può reggere il traffico di tir, la maggior parte dei quali stranieri, che oggi vi si riversano – è il commento del segretario Lega di Ceva e Val Tanaro Giorgio Bove -."Per quanto riguarda il tratto da Nava verso Imperia, ricordo che nel 2019, di fronte al “foro pilota” della galleria Cantarana-Armo, nel corso di un incontro promosso da Confindustria venne presentato il progetto definitivo del traforo, che risolverebbe almeno parte delle problematiche legate a quel tracciato tortuoso e stretto. Erano presenti funzionari e responsabili Anas che hanno assicurato che l’opera sarebbe stata realizzata e che l’iter era partito. Da allora sull’opera è nuovamente calato il silenzio. Alla luce della situazione inaccettabile in cui versa la statale, tra difficoltà e incidenti sempre più frequenti, chiedo quindi ad Anas che fine ha fatto quel progetto e se c’è ancora intenzione di realizzarlo”.