Mondovì: “Bene l'incontro sulle scuole, in risposta alle nostre sollecitazioni”

Il centro-destra di Mondovì saluta favorevolmente l'iniziativa intrapresa dalla maggioranza in merito alla convocazione di un'assemblea pubblica , che verrà convocata nelle prossime settimane, sulle progettualità sull'edilizia scolastica delle scuole superiori della città.

«Già nel novembre del 2022 avevamo presentato un ordine del giorno – dichiara Rocco Pulitanò, capogruppo di Fratelli d'Italia, che fu primo firmatario del documento – dove chiedevamo un Consiglio comunale aperto a tema edilizia scolastica. Forse in quella fase le progettualità non erano complete, ma oggi che lo sono e l'incontro pubblico viene convocato, significa che comunque avevamo visto giusto e l'iniziativa sarà senz'altro importante».

«Guardiamo con favore all'iniziativa intrapresa dalla maggioranza – aggiunge Enrico Rosso, capogruppo del centro-destra – che in pratica è la risposta a tutte le nostre sollecitazioni, come minoranza, da inizio mandato a questa parte. Ascolteremo con molta attenzione le progettualità che ci verranno sottoposte e le valuteremo, pur mantenendo ferme le nostre posizioni già assunte in passato in materia di edilizia scolastica».