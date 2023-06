Riaperta la strada provinciale 295 da Saliceto a Camerana Villa

E’ stata riaperta ieri, lunedì 5 giugno, la strada provinciale 295 che da Saliceto sale verso Camerana Villa. Ci sono voluti alcuni anni per completare l’intervento dove, a causa di alcune ripetute alluvioni, era stata asportato un tratto di strada di accesso al ponte sul fiume Bormida, nei pressi dell’abitato di Saliceto.

La strada è stata ricostruita per circa 600 metri con la rimozione dei materiali di deposito che ostruivano parzialmente una delle campate del ponte sul fiume Bormida e la realizzazione di due tratti di scogliera a monte ed a valle del manufatto esistente, che non avevano subito danneggiamenti, per ridurre al minimo l’erosione delle acque di scorrimento. Quindi, si è provveduto alla realizzazione di un canale di scolo per garantire lo smaltimento delle acque da esondazione, a ripristinare la sede stradale e sistemare barriere e segnaletica.



Il commento dei consiglieri provinciali di zona Annamaria Molinari e Pietro Danna: “Siamo riusciti ad aprire dopo anni una strada provinciale molto importante, che ha subito parecchi danni da ben due alluvioni e finanziata in due tempi. Finalmente abbiamo potuto restituire al territorio questa infrastruttura attesa da tanto tempo”.